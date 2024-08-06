Депутат Железняк під час війни оселився в елітній квартирі за 12 млн грн, - ЗМІ

Площа квартири на Печерську – 134 квадратних метри, пишуть журналісти.

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Народний депутат ("Голос") Ярослав Железняк в серпні 2023 року оселився у квартирі вартістю 12 млн гривень, записану на тестя від другого шлюбу. Про це свідчить офіційна декларація депутата на сайті Національного агентства з запобігання та протидії корупції, передає УНІАН.

Площа квартири – 134 квадратних метри. За даними військового і журналіста Сергія Роніна, мова йде про елітний будинок на Печерську на вулиці Євгена Коновальця 36-Б.

Офіційна заробітна плата Железняка в якості народного депутата за рік складає близько 660 тис. грн. Вартість елітної квартири на Печерську – це приблизно 17 річних зарплат депутата.