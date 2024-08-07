Украинские производители готовы обеспечить Силы обороны качественными турникетами — директор по качеству кровоостанавливающих турникетов "Днепр"

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"Мы готовы полностью обеспечить потребности Сил обороны качественными кровоостанавливающими жгутами!" — сообщила директор по качеству производителя кровоостанавливающих турникетов "Днепр" Лариса Гречко. Об этом пишет в своем материале УНИАН.

"Война — жестокий учитель, но из-за войны в Украине были созданы очень хорошие жгуты. Это подтверждают многочисленные положительные отзывы наших защитников", — заявила Л. Гречко. Также она отметила, что часть ее коллег и их родственников защищают Украину на поле боя, что является дополнительной мотивацией, чтобы следить за качеством каждого изделия.

Как говорится в материале, недавно министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украине заработает лаборатория для определения качества турникетов. "Мы открываем спецлабораторию, которая будет осуществлять проверку и сертификацию турникетов. Это позволит гарантировать высокое качество и надежность этих критически важных медицинских средств", — заявил Умеров.

По словам министра, Украина уже обеспечила наличие на складах 500 000 аптечек, 500 000 турникетов, и еще 300 000 аптечек готовятся к поставкам по подписанным соглашениям.

Издание обращает внимание, что кровоостанавливающий турникет "Днепр" включен в каталог НАТО с номером NATO Stock Number 6515-61-017-6778 и он также внесен в европейскую базу медицинских изделий EUDAMED. Также производитель турникета "Днепр" получил разрешение на продажу в странах ЕС (getear.eu), сертификат системы управления качеством в медицине (uni-cert.de), сертификат Австралийского реестра терапевтических товаров (tga.gov.au). В Украине турникет "Днепр" сертифицирован государственным предприятием "Тернопольстандартметрология".