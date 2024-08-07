Українські виробники готові забезпечити Сили оборони якісними турнікетами – директор з якості кровоспинних турнікетів "Дніпро"

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"Ми готові повністю забезпечити потреби Сил оборони якісними кровоспинними джгутами!" — повідомила директорка з якості виробника кровоспинних турнікетів "Дніпро" Лариса Гречко. Про це пише у своєму матеріалі УНІАН.

"Війна — жорстокий вчитель, але через війну в Україні були створені дуже добрі джгути. Це засвідчують численні позитивні відгуки наших оборонців", — заявила Л. Гречко. Також вона зазначила, що частина її колег та їхніх родичів боронять Україну на полі бою, тож це є додатковою мотивацією, щоби стежити за якістю кожного виробу.

Як ідеться у матеріалі, нещодавно міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україні запрацює лабораторія для визначення якості турнікетів. "Ми відкриваємо спецлабораторію, яка здійснюватиме перевірку і сертифікацію турнікетів. Це дозволить гарантувати високу якість і надійність цих критично важливих медичних засобів", — заявив Умєров.

За словами міністра, Україна вже забезпечила наявність на складах 500 000 аптечок, 500 000 турнікетів, і ще 300 000 аптечок готуються до постачань за підписаними угодами.

Видання звертає увагу, що кровоспинний турнікет "Дніпро" додано до каталогу НАТО з номером NATO Stock Number 6515-61-017-6778, також його внесено до європейської бази медичних виробів EUDAMED. А ще виробник турнікету "Дніпро" отримав дозвіл на продаж у країнах ЕС (getear.eu), сертифікат системи управління якістю в медицині (uni-cert.de), сертифікат Австралійського реєстру терапевтичних товарів (tga.gov.au). В Україні турнікет "Дніпро" сертифікований державним підприємством "Тернопільстандартметрологія".