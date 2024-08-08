Евгения Аверина: "Интеграция международных правовых норм создаст более предсказуемую правовую среду"

Эксперт в сфере нотариата рассказала об актуальных проблемах в области права в Украине и мире.

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Украина заняла 89-е место среди 142 стран в рейтинге верховенства права за 2023 год, приводит данные Всемирный проект правосудия (WJP). Это на 13 позиций ниже, чем годом ранее. Тенденция характерна не только для Украины: показатель равенства всех перед законом, по информации исследователей, во всем мире снижается шестой год подряд. Какие проблемы сегодня волнуют экспертов в области права, есть ли решения, а также, что ждет Украину и весь мир в будущем, узнали у выдающегося украинского ученого в сфере юридических наук и нотариата, доктора философии в области права Евгения Авериной. Евгения является членом престижной Академии нотариата Украины, занимается освещением самых острых вопросов отрасли в научной среде и активно выступает на международных конференциях по правам человека, предлагая инновационные решения актуальных проблем.

— Евгения, что вы можете сказать, с высоты вашего более чем 20-летнего практического опыта в сфере юриспруденции и нотариата о современных проблемах верховенства права в мире в целом, и в Украине, в частности?

— В мире основными проблемами являются коррупция, подрывающая доверие к правовым системам, и политическое давление на суды, угрожающее их независимости. Социально-экономические барьеры ограничивают доступ к правосудию для уязвимых групп, а международные конфликты и терроризм создают дополнительную нагрузку на правовые системы, часто приводя к нарушению прав граждан.

В Украине системная коррупция продолжает быть серьезной преградой для справедливого правосудия, а влияние политических и бизнес-элит подрывает независимость судебной системы. Украина активно проводит реформы в сфере юриспруденции и правосудия, направленные на усиление верховенства права, при этом нотариат в Украине играет ключевую роль в защите прав граждан и юридических лиц. Однако, для повышения эффективности нотариальной системы необходимы дальнейшие реформы, направленные на улучшение законодательной базы и условий работы нотариусов.

— Существуют ли, на ваш взгляд, сегодня решения этих вопросов?

— Да, конечно. Во-первых, необходимо усовершенствование законодательства и стабилизация нормативной базы, что позволит обеспечить более предсказуемые и понятные условия работы для правозащитников. Во-вторых, разработка и внедрение программ повышения квалификации и обмена опытом для юристов поможет повысить уровень профессионализма и компетентности в сообществе. В-третьих, важным шагом является анализ существующих программных продуктов и поддержка внедрения современных технологий и систем электронного документооборота, что позволит юристам работать более эффективно и безопасно, соответствуя современным требованиям и стандартами. В-четвертых, необходимо перенимать мировые практики и интегрироваться с международным сообществом для обмена опытом и создания единого правового поля.

— Вы являетесь членом Академии Нотариата Украины — престижной ассоциации, которая объединяет ведущих специалистов страны в области нотариата, внесших значительный вклад в развитие законодательства и нотариальной практики. На ваш взгляд, каким образом деятельность Академии помогает правовому полю Украины?

— Академия активно участвует в обсуждениях и реформах, предоставляя правительственным органам экспертные советы. Это помогает сделать законы более четкими и эффективными. Мы также фокусируемся на защите прав и свобод граждан, что способствует развитию правового государства и повышению правовой культуры в обществе. Для повышения профессиональных стандартов Академия проводит обучение, семинары и практические занятия. Это позволяет специалистам в сфере права совершенствовать свои навыки и знания, что ведет к более качественному оказанию услуг. Международное сотрудничество и обмен опытом в рамках Академии помогают интегрировать международные правовые нормы в Украину, что повышает уровень доверия к правовой системе и способствует защите прав и свобод граждан. В условиях глобализации такая интеграция помогает укрепить правовую основу страны, обеспечивая стабильность и предсказуемость правовой среды, что крайне важно для развития правового государства.

— Вы выступали как эксперт по теме практического применения международно-правовых аспектов нотариальной деятельности на V Международном правовом форуме "Права человека и публичное управление в современных условиях". Как они регулируют нотариальную деятельность в Украине и как это выглядит на практике?

— Основные международно-правовые аспекты, регулирующие деятельность нотариусов в Украине, включают применение норм международного права и международных договоров, признание и легализацию иностранных документов, защиту наследственного имущества с международным элементом, взаимодействие с иностранными органами юстиции, и применение норм иностранного права. На практике это означает, что юристы руководствуются нормами международного права и положениями международных договоров, учитывают и применяют международные договоры и соглашения при совершении нотариальных действий, принимают документы, составленные согласно требованиям иностранного права, и совершают удостоверительные надписи в формах, предусмотренных иностранным законодательством, обеспечивают охрану наследственного имущества, взаимодействуют с иностранными органами юстиции, и соблюдают нормы иностранного права при совершении нотариальных действий, если это предусмотрено международными договорами.

— Один из актуальных вопросов нотариальной отрасли вы осветили в своей диссертации "Правовое регулирование нотариальной деятельности в правоотношениях с иностранным элементом". Какие основные рекомендации вы предложили для улучшения этой области?

— Основные идеи моей диссертации включают выявление пробелов в правовом регулировании нотариальной деятельности с участием иностранных элементов. Я дала рекомендации по гармонизации украинского законодательства с международными стандартами, а также унификации процедур для нотариальных действий с иностранным элементом. Важным аспектом работы стала разработка методик и рекомендаций для юристов по эффективному выполнению нотариальных действий с иностранным элементом. Рекомендации включают унификацию процедур, создание руководств и стандартов, а также разработку образовательных программ для правозащитников по работе с международными элементами и повышение их квалификации.

— Другое свое исследование вы посвятили применению законодательства иностранных государств и международных договоров в системе правового регулирования нотариальной деятельности. Каковы наиболее значимые различия и сходства в подходах различных государств к данному вопросу?

— Мое исследование показало, что основные различия касаются процедур легализации документов и наследственного права. В одних странах требуется обязательная легализация документов, тогда как другие используют апостиль или упрощенные формы подтверждения подлинности. Также различаются процедуры оформления наследственных документов, что требует учета национальных особенностей при работе с иностранными элементами.

Сходства заключаются в признании нотариальных актов, совершенных в других юрисдикциях, и в общих принципах правовой определенности и предсказуемости. Многие государства стремятся к унификации и гармонизации законодательства через международные договоры, что способствует эффективному правовому сотрудничеству и защите прав граждан.

— Какие рекомендации вы можете предложить для гармонизации международных стандартов и практик в этой области?

— Я рекомендую разработку новых международных договоров и соглашений, активное внедрение международных стандартов и лучших практик, организацию международных программ обучения и повышения квалификации юристов, проведение международных конференций и семинаров, а также продвижение использования цифровых технологий и электронного документооборота.

— Раз уж мы заговорили о технологиях, давайте перейдем к практике. В "УкрВостокАудит" вы внедрили уникальную систему электронного документооборота, что позволило сократить время подготовки документации на 25-30%, а в своей нотариальной практике — комплексную стратегию цифровизации документооборота, которая сократила время обработки документов на 40%. В чем суть этих методик? Какие конкретные шаги были предприняты для достижения сокращения времени обработки документов?

— В "УкрВостокАудит" и в своей нотариальной практике я внедрила несколько ключевых методик, которые значительно сократили время обработки документов. Во-первых, мы провели тщательный анализ текущих процессов, чтобы выявить узкие места и проблемы в документообороте. Затем была проведена оптимизация этих процессов, что позволило устранить основные препятствия. Во-вторых, мы подобрали и доработали программное обеспечение, которое наилучшим образом подходило для автоматизации подготовки, обработки и хранения документов. Это ПО существенно ускорило все этапы документооборота и обеспечило высокую точность и надежность данных. В-третьих, мы организовали тренинги для сотрудников, обучая их эффективному использованию новых систем. Это обучение было важным шагом, так как помогло персоналу быстро адаптироваться к изменениям и начать работать с новыми инструментами на максимальной производительности. Наконец, мы установили систему постоянного мониторинга и анализа эффективности внедренных систем, что позволило вносить необходимые улучшения и корректировки в режиме реального времени. Эти шаги в комплексе обеспечили значительное сокращение времени обработки документов и повысили общую эффективность нашей работы.

— Каким вы видите развитие отрасли в Украине и в мире? Какие ключевые тенденции будут актуальны в ближайшие 5–10 лет?

— Я считаю, что ключевыми тенденциями будут цифровизация и автоматизация, глобализация, усиление роли экологического права, кибербезопасность и защита данных, а также дальнейшая интеграция международных правовых норм и стандартов. Цифровизация и автоматизация ускорят и упростят юридические процедуры, что сделает работу юристов более эффективной и снизит затраты. В связи с этим возрастет значение кибербезопасности и юристы должны будут хорошо разбираться в этих вопросах, чтобы защитить информацию клиентов. Плюс, текущий тренд на глобализацию заставит нас унифицировать правовые нормы, что упростит международное сотрудничество, а интеграция международных правовых норм создаст более предсказуемую правовую среду, что положительно скажется на международной торговле и инвестициях. В Украине это приведет к развитию новых технологий и методов работы, изменению требований к навыкам юристов и правозащитников. Юристы будут вынуждены осваивать новые технологии и инструменты, чтобы оставаться конкурентоспособными. Будут создаваться новые правовые инструменты и механизмы, направленные на улучшение правоприменительной практики и защиту прав граждан и организаций. Усиление международного сотрудничества откроет украинским юристам новые возможности для профессионального роста и развития. Ну и наконец, большее значение, на мой взгляд, будет иметь экологическое право, поскольку уже в ближайшей перспективе юристы будут часто сталкиваться с вопросами экологии и ответственности.