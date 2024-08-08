Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна Позиція

Євгенія Аверіна: "Інтеграція міжнародних правових норм створить передбачуваніше правове середовище"

Експертка у сфері нотаріату розповіла про актуальні проблеми в галузі права в Україні та світі.

Related video

Україна посіла 89-те місце серед 142 країн у рейтингу верховенства права за 2023 рік, наводить дані Всесвітній проєкт правосуддя (WJP). Це на 13 позицій нижче, ніж роком раніше. Тенденція характерна не тільки для України: показник рівності всіх перед законом, за інформацією дослідників, у всьому світі знижується шостий рік поспіль. Які проблеми сьогодні хвилюють експертів у галузі права, чи є рішення, а також, що чекає на Україну й увесь світ у майбутньому, дізнавалися у видатного українського вченого в галузі юридичних наук і нотаріату, доктора філософії в галузі права Євгенії Аверіної. Євгенія є членом престижної Академії нотаріату України, займається висвітленням найгостріших питань галузі в науковому середовищі та активно виступає на міжнародних конференціях з прав людини, пропонуючи інноваційні рішення актуальних проблем.

Євгеніє, що ви можете сказати, з висоти вашого більш ніж 20-річного практичного досвіду у сфері юриспруденції та нотаріату, про сучасні проблеми верховенства права у світі загалом, і в Україні зокрема?

— У світі основними проблемами є корупція, що підриває довіру до правових систем, і політичний тиск на суди, що загрожує їхній незалежності. Соціально-економічні бар'єри обмежують доступ до правосуддя для вразливих груп, а міжнародні конфлікти і тероризм створюють додаткове навантаження на правові системи, часто призводячи до порушення прав громадян.

В Україні системна корупція продовжує бути серйозною перешкодою для справедливого правосуддя, а вплив політичних і бізнес-еліт підриває незалежність судової системи. Україна активно проводить реформи у сфері юриспруденції та правосуддя, спрямовані на посилення верховенства права, при цьому нотаріат в Україні відіграє ключову роль у захисті прав громадян і юридичних осіб. Однак, для підвищення ефективності нотаріальної системи необхідні подальші реформи, спрямовані на поліпшення законодавчої бази та умов роботи нотаріусів.

Чи є, на вашу думку, сьогодні рішення цих питань?

— Так, звісно. По-перше, необхідне вдосконалення законодавства та стабілізація нормативної бази, що дасть змогу забезпечити більш передбачувані та зрозумілі умови роботи для правозахисників. По-друге, розробка та впровадження програм підвищення кваліфікації та обміну досвідом для правників допоможе підвищити рівень професіоналізму та компетентності у спільноті. По-третє, важливим кроком є аналіз наявних програмних продуктів та підтримка впровадження сучасних технологій і систем електронного документообігу, що дасть змогу правникам працювати ефективніше й безпечніше, відповідаючи сучасним вимогам і стандартами. По-четверте, необхідно переймати світові практики та інтегруватися з міжнародним співтовариством для обміну досвідом та створення єдиного правового поля.

Ви є членом Академії Нотаріату України — престижної асоціації, яка об'єднує провідних спеціалістів країни в галузі нотаріату, які зробили значний внесок у розвиток законодавства та нотаріальної практики. На ваш погляд, як діяльність Академії допомагає правовому полю України?

— Академія бере активну участь в обговореннях і реформах, надаючи урядовим органам експертні поради. Це допомагає зробити закони більш чіткими та ефективними. Ми також фокусуємося на захисті прав і свобод громадян, що сприяє розбудові правової держави та підвищенню правової культури в суспільстві. Для підвищення професійних стандартів Академія проводить навчання, семінари та практичні заняття. Це дає змогу фахівцям у сфері права вдосконалювати свої навички та знання, що веде до більш якісного надання послуг. Міжнародна співпраця та обмін досвідом у межах Академії допомагають інтегрувати міжнародні правові норми в Україну, що підвищує рівень довіри до правової системи та сприяє захисту прав і свобод громадян. В умовах глобалізації така інтеграція допомагає зміцнити правову основу країни, забезпечуючи стабільність і передбачуваність правового середовища, що є вкрай важливим для розвитку правової держави.

Ви виступали як експерт з теми практичного застосування міжнародно-правових аспектів нотаріальної діяльності на V Міжнародному правовому форумі "Права людини та публічне управління в сучасних умовах". Як вони регулюють нотаріальну діяльність в Україні і як це помітно на практиці?

— Основні міжнародно-правові аспекти, що регулюють діяльність нотаріусів в Україні, передбачають застосування норм міжнародного права та міжнародних договорів, визнання та легалізацію іноземних документів, захист спадкового майна з міжнародним елементом, взаємодію з іноземними органами юстиції, та застосування норм іноземного права. На практиці це означає, що юристи керуються нормами міжнародного права та положеннями міжнародних договорів, враховують і застосовують міжнародні договори й угоди під час вчинення нотаріальних дій, приймають документи, складені згідно з вимогами іноземного права, та вчиняють посвідчувальні написи у формах, передбачених іноземним законодавством, забезпечують охорону спадкового майна, взаємодіють з іноземними органами юстиції та дотримуються норм іноземного права під час вчинення нотаріальних дій, а також застосовують їх у разі вчинення нотаріальних дій.

Одне з актуальних питань нотаріальної галузі ви висвітлили у своїй дисертації "Правове регулювання нотаріальної діяльності у правовідносинах з іноземним елементом". Які основні рекомендації ви запропонували для покращення цієї галузі?

— Основні ідеї моєї дисертації охоплюють виявлення прогалин у правовому регулюванні нотаріальної діяльності за участю іноземних елементів. Я дала рекомендації щодо гармонізації українського законодавства з міжнародними стандартами, а також уніфікації процедур для нотаріальних дій з іноземним елементом. Важливим аспектом роботи стало розроблення методик і рекомендацій для юристів щодо ефективного виконання нотаріальних дій з іноземним елементом. Рекомендації включають уніфікацію процедур, створення керівництв і стандартів, а також розробку освітніх програм для правозахисників щодо роботи з міжнародними елементами та підвищення їхньої кваліфікації.

Інше своє дослідження ви присвятили застосуванню законодавства іноземних держав і міжнародних договорів у системі правового регулювання нотаріальної діяльності. Які найбільш значущі відмінності та подібності в підходах різних держав до цього питання?

— Моє дослідження показало, що основні відмінності стосуються процедур легалізації документів і спадкового права. В одних країнах потрібна обов'язкова легалізація документів, тоді як інші використовують апостиль або спрощені форми підтвердження автентичності. Також різняться процедури оформлення спадкових документів, що вимагає врахування національних особливостей під час роботи з іноземними елементами.

Подібності полягають у визнанні нотаріальних актів, вчинених в інших юрисдикціях, і в загальних принципах правової визначеності та передбачуваності. Багато держав прагнуть уніфікації та гармонізації законодавства через міжнародні договори, що сприяє ефективному правовому співробітництву та захисту прав громадян.

Які рекомендації ви можете запропонувати для гармонізації міжнародних стандартів і практик у цій галузі?

— Я рекомендую розробку нових міжнародних договорів і угод, активне впровадження міжнародних стандартів і найкращих практик, організацію міжнародних програм навчання та підвищення кваліфікації юристів, проведення міжнародних конференцій і семінарів, а також просування використання цифрових технологій та електронного документообігу.

Якщо вже ми заговорили про технології, давайте перейдемо до практики. В "УкрВостокАудит" ви впровадили унікальну систему електронного документообігу, що дало змогу скоротити час підготовки документації на 25-30%, а у своїй нотаріальній практиці — комплексну стратегію цифровізації документообігу, яка скоротила час обробки документів на 40%. У чому суть цих методик? Які конкретні кроки було зроблено для досягнення скорочення часу обробки документів?

— В "УкрВостокАудит" і у своїй нотаріальній практиці я запровадила кілька ключових методик, які значно скоротили час обробки документів. По-перше, ми провели ретельний аналіз поточних процесів, щоб виявити вузькі місця і проблеми в документообігу. Потім було проведено оптимізацію цих процесів, що дало змогу усунути основні перешкоди. По-друге, ми підібрали й доопрацювали програмне забезпечення, яке якнайкраще підходило для автоматизації підготовки, опрацювання та зберігання документів. Це ПЗ істотно прискорило всі етапи документообігу і забезпечило високу точність і надійність даних. По-третє, ми організували тренінги для співробітників, навчаючи їх ефективного використання нових систем. Це навчання було важливим кроком, оскільки допомогло персоналу швидко адаптуватися до змін і почати працювати з новими інструментами на максимальній продуктивності. Нарешті, ми встановили систему постійного моніторингу та аналізу ефективності впроваджених систем, що дало змогу вносити необхідні поліпшення та коригування в режимі реального часу. Ці кроки в комплексі забезпечили значне скорочення часу обробки документів і підвищили загальну ефективність нашої роботи.

Яким ви бачите розвиток галузі в Україні та у світі? Які ключові тенденції будуть актуальними в найближчі 5-10 років?

— Я вважаю, що ключовими тенденціями будуть цифровізація та автоматизація, глобалізація, посилення ролі екологічного права, кібербезпека та захист даних, а також подальша інтеграція міжнародних правових норм і стандартів. Цифровізація та автоматизація прискорять і спростять юридичні процедури, що зробить роботу юристів більш ефективною і знизить витрати. У зв'язку з цим зросте значення кібербезпеки і юристи повинні будуть добре розбиратися в цих питаннях, щоб захистити інформацію клієнтів. Плюс, поточний тренд на глобалізацію змусить нас уніфікувати правові норми, що спростить міжнародне співробітництво, а інтеграція міжнародних правових норм створить більш передбачуване правове середовище, що позитивно позначиться на міжнародній торгівлі та інвестиціях. В Україні це сприятиме розвитку нових технологій і методів роботи, зміни вимог до навичок юристів і правозахисників. Юристи будуть змушені освоювати нові технології та інструменти, щоб залишатися конкурентоспроможними. Створюватимуться нові правові інструменти та механізми, спрямовані на поліпшення правозастосовчої практики та захист прав громадян і організацій. Посилення міжнародного співробітництва відкриє українським юристам нові можливості для професійного зростання та розвитку. Ну і нарешті, більше значення, на мій погляд, матиме екологічне право, оскільки вже в найближчій перспективі юристи часто стикатимуться з питаннями екології та відповідальності.