Новая эра инвестиций, как артистам дополнительно зарабатывать на своих треках с помощью технологии блокчейн

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Украинская индустрия музыки меняется и растет в космических масштабах. Несмотря на сложные времена, а именно период пандемии и полномасштабное вторжение, это стало мощным толчком для творчества новых артистов, а украинские повстанческие песни прошлого века получили новую жизнь. Украинские артисты продолжают развиваться и пробиваться в топчарты на стриминговых платформах. Ежедневно сотни новых исполнителей нуждаются в поддержке и дополнительном финансировании.

Новая эра музыки требует изменений. Топ-команда специалистов, которые уже более 5 лет изучали эту сферу и изобрели способ, как помочь украинским артистам зарабатывать дополнительные средства на развитие своей карьеры, а каждому украинцу — начать инвестировать. Они собрали лучших специалистов и создали платформу, которая объединила в себе инвестиции, блокчейн, криптовалюту и музыку.Заручившись поддержкой криптогигантов и подписав договор о сотрудничестве на системе блокчейн, была создана платформа Music Dex.

Music Dex — новейшая платформа для инвестиций в музыку с минимальным денежным взносом. Это место для развития артистов Украины и создания дополнительного канала дохода с треков. Именно Music Dex дал новое дыхание украинскому рынку музыки.

Это первый в Украине блокчейн-стартап — крауд-инвест платформа, которая позволяет исполнителям зарабатывать деньги через токенизацию треков и продажу части прав на роялти, а их фанам — становиться инвесторами, получая пассивный доход от royalty на те песни, которые были проинвестированы.

Платформа работает по простому принципу:

— Артист токенизирует свои треки на платформе.

— Инвесторы покупают токены, становясь стейкхолдерами роялти треков.

— Роялти поступают за прослушивание треков на стриминговых платформах и распределяются между токенхолдерами автоматически, в зависимости от количества токенов, которые они имеют.

— Доход инвестора и цена трека растет от количества прослушиваний.

ТОКЕНИЗАЦИЯ ТРЕКОВ: продажа прав на песню, что дает фанам возможность инвестировать, а артисту — дополнительно зарабатывать.

Music Dex был создан для того чтобы поддержать украинскую индустрию музыки и наших исполнителей, потому что знают, что они могут больше, а также помогать украинцам участвовать в новом формате инвестиций, которые доступны абсолютно каждому.

Они гарантируют полную безопасность и прозрачность Ваших инвестиций, что подтверждает сотрудничество с топовыми компаниями. Создание этой платформы позволит нашему украинскому шоубизнесу выйти на новый уровень и покорить весь мир. Уже сейчас у тебя есть возможность стать инвестором или привлечь дополнительные средства на развитие своей музыкальной карьеры.

Будь в тренде и не упусти возможность увеличить свой доход в х2 вместе с Music Dex