Нова ера інвестицій, як артистам додатково заробляти на своїх треках за допомогою технології блокчейн

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Українська індустрія музики змінюється й росте в космічних маштабах. Попри складні часи, а саме період пандемії та повномаштабне вторгнення, це стало потужним поштовхом для творчості нових артистів, а українські повстанські пісні минулого століття отримали нове життя. Українські артисти продовжують розвиватися і пробиватися у топчарти на стримінгових платформах. Щодня сотні нових виконавців потребують підтримки та додаткового фінансування.

Нова ера музики вимагає змін. Топкоманда спеціалістів, які вже понад 5 років вивчали цю сферу та винайшли спосіб, як допомогти українським артистам заробляти додаткові кошти на розвиток своєї кар`єри, а кожному українцю — почати інвестувати. Вони зібрали найкращих спеціалістів та створили платформу, яка об`єднала в собі інвестиції, блокчейн, криптовалюту та музику.Заручившись підтримкою криптогігантів і підписавши договір про співпрацю на системі блокчейн, було створено платформа Music Dex.

Music Dex — новітня платформа для інвестицій в музику з мінімальним грошовим внеском. Це місце для розвитку артистів Україні та створення додаткового каналу доходу з треків. Саме Music Dex дав новий подих українському ринку музики.

Це перший в Україні блокчейн-стартап — крауд-інвест платформа, яка дозволяє виконавцям заробляти гроші через токенізацію треків і продаж частини прав на роялті, а їхнім фанам — ставати інвесторами, отримуючи пасивний дохід від royalty на ті пісні, які були проінвестовані.

Платформа працює за простим принципом:

— Артист токенізує свої треки на платформі.

— Інвестори купують токени, стаючи стейкхолдерами роялті треків.

— Роялті надходять за прослуховування треків на стримінгових платформах і розподіляються між токенхолдерами автоматично, залежно від кількості токенів, які вони мають.

— Дохід інвестора і ціна треку зростає від кількості прослуховувань.

ТОКЕНІЗАЦІЯ ТРЕКІВ: продаж прав на пісню, що дає фанам можливість інвестувати, а артисту — додатково заробляти.

Music Dex був створений для того щоб підтримати українську індустрію музики та наших виконавців, бо знають, що вони можуть більше, а також допомагати українцям долучатися до нового формату інвестицій, які є доступними абсолютно кожному.

Вони гарантують повну безпеку та прозорість Ваших інвестицій, що підтверджує співпраця з топовими компаніями. Створення цієї платформи дозволить нашому українському шоубізнесу вийти на новий рівень та підкорити весь світ. Уже зараз ти маєш можливість стати інвестором або залучити додаткові кошти на розвиток своєї музичної карʼєри.

Будь в тренді та не прогав можливість збільшити свій дохід у х2 разом із Music Dex