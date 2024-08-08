Дожди на западе и жара на юге: синоптик озвучила прогноз погоды на конец рабочей недели

По словам Натальи Диденко, в целом по всей стране ожидается комфортная температура воздуха, однако в ряде регионов пройдут осадки, а в остальных — сухая летняя погода.

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Рабочая неделя приближается к концу и в пятницу в Украине будет удерживаться нормальная летняя температура воздуха. Синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, чего ожидать от 9 августа.

По ее словам, в большинстве областей в течение дня ожидается от 25 до 29 градусов тепла, но в южной части страны традиционно теплее — +28…+32 градуса. А вот на Западе день будет более свежим и связано это с дождями и грозами. Днем температура воздуха составит от 23 до 26 градусов тепла.

"Эти дожди на Львовщине, Закарпатье и Ивано-Франковщине могут временами переходить в сильные ливни. Вечером в пятницу западные дожди дойдут до Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областей. На остальной территории Украины удержится сухая погода", — заявила Наталья Диденко.

Пятница в Киеве также ожидается малооблачной, солнечной и сухой. В течение дня максимальная температура воздуха составит +27…+28 градусов тепла.

"Лето продолжается", — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, 6 августа сообщалось, что синоптики рассказали о погоде в последний месяц лета 2024 года. Август будет теплым, но не жарким. На погоду, как предупреждают синоптики, будет влиять антициклон.

22 июля сообщалось, что в ВСУ рассказали, как жара влияет на ведение боевых действий. По словам представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, из-за высокой температуры легче воспламеняется трава во время обстрелов. Украинские бойцы не упускают возможности "зажечь снарядами противника".