Дощі на заході та спека на півдні: синоптикиня озвучила прогноз погоди на кінець робочого тижня

За словами Наталії Діденко, загалом по всій країні очікується комфортна температура повітря, проте в низці регіонів пройдуть опади, а в решті — суха літня погода.

Related video

Робочий тиждень добігає кінця і в п'ятницю в Україні утримуватиметься нормальна літня температура повітря. Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповіла, чого очікувати від 9 серпня.

За її словами, у більшості областей протягом дня очікується від 25 до 29 градусів тепла, але в південній частині країни традиційно тепліше — +28...+32 градуси. А ось на Заході день буде більш свіжим і пов'язано це з дощами та грозами. Вдень температура повітря становитиме від 23 до 26 градусів тепла.

"Ці дощі на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині можуть часом переходити в сильні зливи. Увечері в п'ятницю західні дощі дійдуть до Житомирської, Вінницької, Черкаської та Одеської областей. На решті території України утримається суха погода", — заявила Наталка Діденко.

П'ятниця в Києві також очікується малохмарною, сонячною і сухою. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +27...+28 градусів тепла.

"Літо триває", — підсумувала Наталя Діденко.

Нагадаємо, 6 серпня повідомлялося, що синоптики розповіли про погоду в останній місяць літа 2024 року. Серпень буде теплим, але не спекотним. На погоду, як попереджають синоптики, впливатиме антициклон.

22 липня повідомлялося, що у ЗСУ розповіли, як спека впливає на ведення бойових дій. За словами представника ОСГВ "Таврія" Дмитра Лиховія, через високу температуру легше запалюється трава під час обстрілів. Українські бійці не втрачають можливості "запалити снарядами противника".