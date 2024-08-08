Козицкий-старший является бенефициаром ассоциации, в которую входит компания, признанная НАПК международным спонсором войны, — Сикалов

Related video

Владелец нефтегазового бизнеса и отец председателя Львовской ОГА Зиновий Козицкий является бенефициаром Ассоциации "Нефть и газ Украины", соучредителем которой является дочерняя компания Weatherford International, признанная НАПК международным спонсором войны в феврале 2024 года. Об этом сообщает общественный активист, экс-глава ГП "Полтаванефтегазгеология" Геннадий Сикалов со ссылкой на данные Единого реестра.

Он отмечает, что Ассоциация "Нефть и газ Украины" выступила в защиту ООО "Горизонты", владельцем которой является Зиновий Козицкий и чешский миллиардер Карел Комарек, который был многолетним партнером российского "Газпрома".

Активист указывает на то, что бенефициарными владельцами ассоциации "Нефть и газ Украины" является Зиновий Козицкий, а в прошлом — действующий председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, и приводит скриншоты реестра, которые это подтверждают.

"На защиту своей компании Козицкие отправляют Ассоциацию, бенефициарами которой они являются. А что — так можно было?" — задает риторический вопрос автор.

Проанализировав других учредителей упомянутой Ассоциации, активист обнаружил дочернюю компанию Weatherford International, которую НАПК назвала исполнителем работ для российской "Роснефти".

""Везерфорд Украина", дочерняя компания Weatherford International, признана НАПК в феврале этого года международным спонсором войны. Как отмечает НАПК, Weatherford International продолжает работать в РФ, платить там налоги на миллионы долларов США и обеспечивать технологические возможности страны-агрессора в нефтяной отрасли. Не выходит из России и не собирается. Основной заказчик "Везерфорд" — известная "Роснефть" Сечина, одного из ближайших сообщников Путина", — подчеркивает автор.

По его словам, внесение компании в списки НАПК произошло еще в феврале 2024 года, следовательно, у Зиновия Козицкого было достаточно времени, чтобы либо самому выйти из ассоциации, либо исключить "Везерфорд", однако этого сделано не было.

Сикалов отмечает, что дело Козицких — прецедент для других чиновников и бизнеса.

"Потому что если можно сотрудничать с российскими приспешниками представителю высшей власти, то значит, это уже не криминал, значит, это теперь — лишь вопрос морали и патриотизма? Значит, можно получать кровавые доллары и плевать в лицо сотен тысяч защитников, которые держат оборону на Востоке? Уважаемая СБУ и СНБО! Похоже, что только вы можете ответить на этот вопрос", — резюмировал Геннадий Сикалов.

Напомним, Карел Комарек — известный чешский миллиардер, долгое время вместе с "Газпромом" владел газохранилищем в Чехии. По данным британских изданий The Telegraph и The Guardian, несмотря на давление властей ЕС и Великобритании, он долгое время не разрывал отношения с "Газпромом". Также Комарек был с 2011 года владельцем российского нефтяного терминала "Самара", который, по его словам, он продал осенью 2022 года.