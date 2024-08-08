Козицький-старший є бенефіціаром асоціації, до якої входить компанія, яка визнана НАЗК міжнародним спонсором війни, - Сікалов

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Власник нафтогазового бізнесу та батько голови Львівської ОВА Зиновій Козицький є бенефіціаром Асоціації "Нафта і газ України", співзасновником якої є дочірня компанія Weatherford International, визнана НАЗК міжнародним спонсором війни у лютому 2024 року. Про це повідомляє громадський активіст, ексголова ДП "Полтаванафтогазгеологія" Геннадій Сікалов із посиланням на дані Єдиного реєстру.

Він зазначає, що Асоціація "Нафта і газ України" виступила на захист ТОВ "Горизонти", власником якої є Зиновій Козицький та чеський мільярдер Карел Комарек, який був багаторічним партнером російського "Газпрому".

Активіст вказує на те, що бенефіціарними власниками асоціації "Нафта і газ України" є Зиновій Козицький, а в минулому – діючий голова Львівської ОВА Максим Козицький, і наводить скріншоти реєстру, які це підтверджують.

"На захист своєї компанії Козицькі відправляють Асоціацію, бенефіціарами якої вони є. А що – так можна було?" — ставить риторичне питання автор.

Проаналізувавши інших засновників згаданої Асоціації, активіст виявив дочірню компанію Weatherford International, яку НАЗК назвала виконавцем робіт для російської "Роснєфті".

""Везерфорд Україна", дочірня компанія Weatherford International, визнана НАЗК у лютому цього року міжнародним спонсором війни. Як зазначає НАЗК, Weatherford International продовжує працювати в рф, сплачувати там податки на мільйони доларів США та забезпечувати технологічні спроможності країни-агресора у нафтовій галузі. Не виходить з Росії і не збирається. Основний замовник "Везерфорд" — відома "Роснефть" Сечіна, одного з найближчих спільників Путіна", — підкреслює автор.

За його словами, внесення компанії до списків НАЗК відбулося ще у лютому 2024 року, отже, у Зиновія Козицького було достатньо часу, щоб або самому вийти з асоціації, або виключити "Везерфорд", однак цього зроблено не було.

Сікалов зазначає, що справа Козицьких – прецедент для інших можновладців та бізнесу.

"Бо якщо можна співпрацювати із російськими посіпаками представнику вищої влади, то значить, це вже не кримінал, значить, це тепер – лише питання моралі і патріотизму? Значить, можна отримувати криваві долари і плювати в обличчя сотень тисяч захисників, які тримають оборону на Сході? Шановна СБУ та РНБО! Схоже, що лише ви можете відповісти на це питання", — резюмував Геннадій Сікалов.

Нагадаємо, Карел Комарек – відомий чеський мільярдер, що тривалий час разом із "Газпромом" володів газосховищем у Чехії. За даними британських видань The Telegraph та The Guardian, попри тиск влади ЄС та Великої Британії, він довгий час не розривав стосунки із "Газпромом". Також Комарек був з 2011 року власником російського нафтового терміналу "Самара", який, за його словами, він продав восени 2022 року.