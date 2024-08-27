Почему автогражданка необходима всем водителям на дороге: ответы на популярные вопросы

Автогражданка – не только обязательный по закону полис, но и полезный для вашего покоя. Вам ведь не нужно переживать за незначительные ДТП, которые могут возникнуть на дороге и вы сможете управлять авто без стресса.

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Представьте ситуацию: вы – ответственный водитель, соблюдаете правила дорожного движения, есть все страховки. Достаточно ли этого для того, чтобы чувствовать себя защищенным? Нет, к сожалению. Вы можете просто стоять на светофоре, или парковаться, и вдруг более дерзкий водитель врезается в ваш автомобиль на полном ходу. Это неприятная ситуация. Но она может стать еще хуже, когда окажется, что у другой стороны нет полиса Автогражданки.

Что означает отсутствие полиса Автогражданки у виновника аварии?

Если у виновника ДТП отсутствует полис автогражданки, вы остаетесь один на один со своими проблемами. Ущерб, нанесенный вашему здоровью или имуществу, не покрывается. Отсутствие страхового покрытия ставит вас в затруднительное финансовое положение.То есть чья-то небрежность может стоить вам здоровья и больно ударить по карману.

Иногда бывает и так, что полис у виновника есть, но связаться со страховой нет никакой возможности. Вы месяцами можете пытаться добиться возмещения, но если страховая лишена лицензии или исчезла с рынка, успеха не будет. Поэтому каждому водителю обязательно нужно иметь страховку Автогражданку, или ОСАГО, и приобретести ее лучше у надежного и известного страховщика.

Почему важно иметь полис Автогражданка?

Есть несколько весомых преимуществ, которые объясняют, что Автогражданка – очень полезный полис.

1.Финансовая защищенность

Полис Автогражданка обеспечивает покрытие расходов, связанных с медицинской помощью и ремонтом авто в случае ДТП. Это гарантирует, что потерпевшая сторона получит всю должную помощь и не останется один на один со своими проблемами.

2. Выполнение законодательных требований

Автогражданка – не только полезный, но и обязательный по закону полис. Его отсутствие является нарушением, которое ведет к штрафам и другим неприятным последствиям. Наличие полиса обеспечивает исполнение требований закона и защищает от неприятных сюрпризов.

3. Психологическое спокойствие

С Автогражданкой вы будете чувствовать себя увереннее на дороге. В случае непредвиденных ситуаций вы сможете компенсировать ущерб и не оставите потерпевших наедине со своими проблемами. Это снижает уровень стресса и позволяет сосредоточиться на безопасном вождении.

4. Легкость приобретения

Автогражданку легко приобрести онлайн. К примеру, на сайте страховой ARX это можно сделать за 5-7 минут, получив полис на свою электронную почту. А дальше загрузить на телефон страховое приложение MyARX, где можно следить за своими договорами, продвижением страхового дела, общаться с компанией, отслеживать договоры родных и даже сделать удаленный видеообзор авто, если вы также решите приобрести полис КАСКО для дополнительной защиты.

Почему важно выбирать надежную страховую

Очень неприятно осознать, что у виновника аварии полис от страховой, название которой вы никогда не слышали. Такие компании довольно часто банкротятся, что создает большие проблемы клиентам. Можно долго обивать пороги банкрота, и так и не получить возмещение ущерба.

Надежная компания – это та, бренд которой известен, информацию о ней найти легко, она предоставляет отчет о своих действиях в открытых источниках. К примеру, страховая ARX уже 30 лет существует на рынке Украины, ведет понятную коммуникацию с клиентами, занимает ведущие места в рейтингах и каждый день платит почти 5 млн грн страховых возмещений. По выводам НБУ ARX является одной из самых прозрачных на рынке.

Польза Автогражданки для вас и других участников движения.

Надо отдавать себе отчет, что вы можете оказаться на любой стороне баррикад, и наличие у виновника аварии Автогражданки от известной компании сохранит ваше имущество и психологическое равновесие. Так же как и вы должны быть ответственными и иметь надежный полис, чтобы не причинить непоправимый вред другим людям.

Полис Автогражданка обеспечит финансовую защиту, соблюдение законодательства, психологическое спокойствие и социальную ответственность. Надежная страховая поможет вам обезопасить себя и других от непредвиденных расходов и стресса на дороге. Не стоит рисковать – выберите ответственность, защиту и выплаты со страховой ARX!

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