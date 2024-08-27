Чому Автоцивілка необхідна всім водіям на дорозі: відповіді на популярні питання

Автоцивілка – не тільки обов'язковий за законом поліс, а й корисний для вашого спокою. Адже вам не треба переживати за незначні ДТП, які можуть виникнути на дорозі і ви зможете керувати авто без стресу.

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Уявіть ситуацію: ви – відповідальний водій, дотримуєтеся правил дорожнього руху, маєте усі страховки. Чи досить цього для того, щоб почуватися захищеним? На жаль, ні. Ви можете просто стояти на світлофорі, або паркуватися, і раптом більш зухвалий водій врізається у вашу автівку на повній ході. Це вже неприємна ситуація. Але вона може стати ще гірше, коли виявиться, що в іншої сторони немає поліса Автоцивілки.

Що означає відсутність поліса Автоцивілки у винуватця аварії?

Якщо у винуватця ДТП відсутній поліс автоцивілка, ви залишаєтеся сам на сам зі своїми проблемами. Збитки, завдані вашому здоров’ю чи майну, не покриваються. Відсутність страхового покриття ставить вас у складне фінансове становище. Тобто, чиясь недбалість може вартувати вам здоров’я та боляче вдарити по кишені.

Іноді буває й так, що поліс у винуватця є, але зв’язатися зі страховою немає ніякої можливості. Ви місяцями можете намагатися добитися відшкодування, але якщо страхова позбавлена ліцензії або зникла з ринку, успіху ви мати не будете. Тому кожному водію обов’язково треба мати страховку Автоцивілку, або ОСЦПВ, і придбати її краще у надійного та відомого страховика.

Чому важливо мати поліс Автоцивілка?

Є декілька вагомих переваг, які пояснюють, що Автоцивілка – дуже корисний поліс.

1.Фінансова захищеність

Поліс Автоцивілка забезпечує покриття витрат, пов’язаних з медичною допомогою та ремонтом авто у разі ДТП. Це гарантує, що потерпіла сторона отримає всю належну допомогу і не залишиться сам на сам зі своїми проблемами.

2. Виконання законодавчих вимог

Автоцивілка – не тільки корисний, але й обов’язковий за законом поліс. Його відсутність є порушенням, яке веде до штрафів та інших неприємних наслідків. Наявність поліса забезпечує виконання вимог закону і захищає від неприємних сюрпризів.

3. Психологічний спокій

З Автоцивілкою ви будете відчувати себе впевненіше на дорозі. У разі непередбачуваних ситуацій ви зможете компенсувати збитки і не залишите потерпілих наодинці зі своїми проблемами. Це зніжує рівень стресу і дозволяє зосередитися на безпечному водінні.

4. Легкість придбання

Автоцивілку легко придбати онлайн. Наприклад, на сайті страхової ARX це можна зробити за 5-7 хвилин, отримавши поліс на свою електронну пошту. А далі завантажити на телефон страховий застосунок MyARX, де можна стежити за своїми договорами, просуванням страхової справи, спілкуватися з компанією, відстежувати договори рідних та навіть робити віддалений відеоогляд авто, якщо ви також вирішите придбати поліс КАСКО для додаткового захисту.

Чому важливо обирати надійну страхову

Дуже неприємно усвідомити, що у винуватця аварії поліс від страхової, назву якої ви ніколи не чули. Такі компанії досить часто банкрутують, що створює великі проблеми клієнтам. Можна довго оббивати пороги банкрута, і так і не отримати відшкодування збитків.

Надійна компанія — це та, бренд якої відомий, інформацію про неї знайти легко, вона надає звіт про свої дії у відкритих джерелах. Наприклад, страхова ARX вже 30 років існує на ринку України, веде зрозумілу комунікацію з клієнтами, посідає провідні місця у рейтингах та кожного дня сплачує майже 5 млн грн страхових відшкодувань. За висновками НБУ ARX є однією з найпрозоріших на ринку.

Користь Автоцивілки для вас та інших учасників руху.

Треба усвідомлювати, що ви можете опинитися на будь-якій стороні барикад, і наявність у винуватця аварії Автоцивілки від відомої компанії збереже ваше майно та психологічну рівновагу. Так саме як і ви маєте бути відповідальним і мати надійний поліс, щоб не заподіяти непоправної шкоди іншим людям.

Поліс Автоцивілка забезпечить фінансову захищеність, дотримання законодавства, психологічний спокій і соціальну відповідальність. Надійна страхова допоможе вам забезпечити себе та інших від непередбачених витрат і стресу на дорозі. Не варто ризикувати – оберіть відповідальність, захист та виплати зі страховою ARX!

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