После уплаты Parimatch 1,07 млрд то же самое должны сделать другие операторы, — Лямец

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Несмотря на то, что игровой оператор "Париматч" из-за наложенных санкций более года не работает на украинском рынке, компания согласилась уплатить доначисленные налоги в размере 1,07 млрд грн. И это может стать прецедентом для других игровых операторов, которые могут избегать уплаты доначисления налогов. Об этом на своей странице Facebook пишет известный журналист, бывший редактор "Экономической правды" Сергей Лямец, передает УНИАН.

"Налоговики всегда умели найти повод для доначисления. Особенно в Украине, особенно в игорном бизнесе. Тем более, когда бюджету Украины до конца года дополнительно нужны средства. Налоговые штрафы всегда были инструментом наполнения бюджета, а теперь это превратилось в необходимость. Если копать даже глубже, то я бы оценил миллиард с другого ракурса. Миллиард гривен — это $24 миллиона. За эти деньги в Украине можно сделать многое", — считает Лямец.

"Компания согласилась заплатить, несмотря на то, что она уже больше года не работает на рынке. Я откровенно впервые слышу, чтобы компания пошла на уступки, легально оплатив такую большую сумму, вместо обычных для таких случаев действий, как бегство от следствия, затягивание процесса на годы и тому подобное. Это своего рода уважение к закону и к обществу. А что другие участники рынка? Налоги доначислили всем, и где же эти все другие легальные игроки? Оплатил доначисления только Parimatch", — отмечает журналист.

По мнению Сергея Лямца, это реальный пример для государства, как получить средства, необходимые для покрытия дефицита бюджета — для этого нужно добиться, чтобы теневые операторы игорного рынка тоже уплатили в бюджет миллиарды недоначисленных налогов.

"Поэтому ждем новые громкие дела, новые успехи БЭБ и Офиса генпрокурора", — подчеркивает журналист.

По его мнению, тот факт, что компания уплатила более миллиарда доначисленных налогов, может свидетельствовать о возможном возвращении "Париматч" на украинский рынок. Но перед этим нужно разобраться с причинами санкций, наложенных на компанию.