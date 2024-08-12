Після сплати Parimatch 1,07 млрд те ж саме мають зробити інші оператори, — Лямець

Related video

Попри те, що ігровий оператор "Паріматч" через накладені санкції понад рік не працює на українському ринку, компанія погодилася сплатити донараховані податки у розмірі 1,07 млрд грн. І це може стати прецедентом для інших ігрових операторів, які можуть уникати сплати донарахування податків. Про це на своїй сторінці Facebook пише відомий журналіст, колишній редактор "Економічної правди" Сергій Лямець, передає УНІАН.

"Податківці завжди вміли знайти привід для донарахування. Особливо в Україні, особливо у гральному бізнесі. Тим більше, коли бюджету України до кінця року додатково потрібні кошти. Податкові штрафи завжди були інструментом наповнення бюджету, а тепер це перетворилося на необхідність. Якщо копати навіть глибше, то я б оцінив мільярд з іншого ракурсу. Мільярд гривень – це $24 мільйони. За ці гроші в Україні можна зробити багато чого", — вважає Лямець.

"Компанія погодилася заплатити, попри те, що вона вже більше року не працює на ринку. Я відверто вперше чую, щоби компанія пішла на поступки, легально сплативши таку велику суму, замість звичайних для таких випадків дій, як-то втеча від слідства, затягування процесу на роки, тощо. Це свого роду повага до закону та до суспільства. А що інші учасники ринку? Податки донарахували всім, і де ж ці всі інші легальні гравці? Сплатив донарахування лише Parimatch", — зазначає журналіст.

На думку Сергія Лямця, це реальний приклад для держави, як отримати кошти, необхідні для покриття дефіциту бюджету — для цього потрібно домогтися, щоб тіньові оператори грального ринку теж сплатили до бюджету мільярди недонарахованих податків.

"Тож чекаємо на нові гучні справи, нові успіхи БЕБ та Офісу генпрокурора", — наголошує журналіст.

На його думку, той факт, що компанія сплатила понад мільярд донарахованих податків, може свідчити про можливе повернення "Паріматч" на український ринок. Але перед цим потрібно розібратися із причинами санкцій, накладених на компанію.