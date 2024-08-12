Как закрыть потребности цемента и других стройматериалов на восстановление, — аналитика KSE

Related video

Цемент — один из главных материалов для восстановления. Также большой спрос прогнозируют на бетон, металлоконструкции, кирпич, стекло и теплоизоляционные материалы. Об этом свидетельствует исследование Киевской школы экономики, передает портал Ukranews.

По мнению экспертов KSE только на строительные материалы понадобится около 65 миллиардов долларов. Общая стоимость восстановления по данным Всемирного банка оценивается в более 400 миллиардов долларов.

При условии достаточных инвестиций в отрасль, украинские производители смогут обеспечить 90% от потребности в стройматериалах для восстановления. На сегодня размер иностранных и украинских инвестиций в развитие отрасли строительных материалов, несмотря на войну, оценивается в более 730 миллионов долларов.

Согласно исследованию, основной общей проблемой для всех производителей отрасли является значительное падение спроса на стройматериалы — до 25-40% по сравнению с довоенным периодом. Поэтому сейчас инвестиции в отрасль — это работа на перспективу и Украина должна делать все возможное для привлечения этих инвестиций и содействию компаниям, которые готовы инвестировать.

Максим Нефедов, директор по инновационным решениям KSE Institute, прокомментировал: "Восстановление Украины — это большая возможность для всех компаний в секторе строительных материалов в стране. Ведь это не только существенное увеличение объема потребностей на фоне осложнения импортной логистики, но и новые стандарты строительства с учетом build-back-better принципов. Те бизнесы, которые будут готовы к подобному вызову, смогут не только нарастить объемы, но и получат стимул для перехода на новый уровень с точки зрения энергоэффективности, экологичности и т.д.".

Игроки на рынке цемента уже расширяют и модернизируют свои производственные мощности. Так, Ивано-Франковскцемент планирует установить дополнительные клинкерные печи. Кривой Рог Цемент планирует два проекта: модернизацию имеющихся мощностей и строительство новой печи.

Международная компания CRH, которая в Украине работает под брендом CEMARK, в целом инвестировала в украинские активы €500 млн. Из них €80 млн уже во время полномасштабного вторжения, включая €34 млн на строительство цементного терминала в Киевской области. Компании принадлежат три завода: в Каменец-Подольском, Одессе и Николаеве. В 2024 году CRH намерена приобрести заводы "Волынь-цемент" и "Югцемент" итальянской Buzzi и расширить инвестиции в Украину. Сделка оценивается в €100 млн и сейчас находится на финальном этапе рассмотрения в АМКУ.

Среди компаний, которые также инвестируют в строительную отрасль Украины:

Ирландская компания Kingspan Group начинает проект на сумму более 280 миллионов долларов.

Украинская инвестиционная компания EFI Group планирует строительство первого в Украине завода "Новаскло" по производству флоат-стекла и стекла со специальным покрытием, с инвестициями около 232 миллионов евро. Украинская компания City One Development строит в Березани Киевской области завод по производству стекла с инвестициями 100 миллионов евро. Также планируется строительство еще одного завода в центральной области Украины для производства стекла с напылением.

Французская группа Saint-Gobain в октябре 2023 г. начала строительство завода по производству сухих строительных смесей в Ивано-Франковской обл. Инвестиции составляют 9 млн евро.

Kreisel (5 миллионов инвестировано и 10 в планах), MC-Bauchemie (планирует инвестировать 1.5 миллиона), GreenMix и "Миропласт".

В KSE отмечают, что инвесторы обращают внимание на экологические проекты, использование возобновляемых материалов и планируют модернизацию мощностей. В частности, Kingspan, Saint-Gobain и CRH отмечают важность внедрения экологических решений в своих проектах.

Исследование строительной отрасли проводилось Киевской школой экономики по инициативе Европейской Бизнес Ассоциации. Эксперты изучали влияние войны, масштабы разрушений инфраструктуры и объемы инвестиций в отрасль, необходимых для восстановления.