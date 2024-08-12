Як закрити потреби цементу та інших будматеріалів на відбудову, — аналітика KSE

Related video

Цемент — один із головних матеріалів для відбудови. Також великий попит прогнозують на бетон, металоконструкції, цеглу, скло та теплоізоляційні матеріали. Про це свідчить дослідження Київської школи економіки, передає портал Ukranews.

На думку експертів KSE лише на будівельні матеріали знадобиться близько 65 мільярдів доларів. Загальна вартість відбудови за даними Світового банку оцінюється у понад 400 мільярдів доларів.

За умови достатніх інвестицій в галузь, українські виробники зможуть забезпечити 90% від потреби в будматеріалах для відбудови. На сьогодні розмір іноземних та українських інвестицій у розвиток галузі будівельних матеріалів, попри війну, оцінюється у понад 730 мільйонів доларів.

Згідно з дослідженням, основною спільною проблемою для всіх виробників галузі є значне падіння попиту на будматеріали — до 25-40% порівняно з довоєнним періодом. Тож зараз інвестиції в галузь — це робота на перспективу і Україна має робити все можливе для залучення цих інвестицій та сприянню компаніям, які готові інвестувати.

Максим Нефьодов, директор з інноваційних рішень KSE Institute, прокоментував: "Відбудова України — це велика можливість для всіх компаній в секторі будівельних матеріалів в країні. Адже це не лише суттєве збільшення обсягу потреб на фоні ускладнення імпортної логістики, але і нові стандарти будівництва з врахуванням build-back-better принципів. Ті бізнеси, які будуть готові до такого виклику, зможуть не тільки наростити обсяги, але й отримають стимул для переходу на новий рівень із погляду енергоефективності, екологічності тощо".

Гравці на ринку цементу уже розширюють та модернізують свої виробничі потужності. Так, Івано-Франківськцемент планує встановити додаткові клінкерні печі. Кривий Ріг Цемент планує два проєкти: модернізацію наявних потужностей та будівництво нової печі.

Мажнародна компанія CRH, яка в Україні працює під брендом CEMARK, загалом інвестувала в українські активи €500 млн. Із них €80 млн вже під час повномасштабного вторгнення, зокрема €34 млн на будівництво цементного терміналу в Київській області. Компанії належать три заводи: в Камʼянець-Подільському, Одесі та Миколаєві. У 2024 році CRH має намір придбати заводи "Волинь-цемент" та "Югцемент" італійської Buzzi та розширити інвестиції в Україну. Угоду оцінюють у €100 млн, вона зараз на фінальному етапі розгляду в АМКУ.

Серед компаній, які також інвестують у будівельну галузь України:

Ірландська компанія Kingspan Group розпочинає проєкт на суму понад 280 мільйонів доларів.

Українська інвестиційна компанія EFI Group планує будівництво першого в Україні заводу "Новаскло" з виробництва флоат-скла та скла зі спеціальним покриттям, з інвестиціями близько 232 мільйонів євро. Українська компанія City One Development будує у Березані Київської області завод з виробництва скла з інвестиціями 100 мільйонів євро. Також планується будівництво ще одного заводу в центральній області України для виробництва скла з напиленням.

Французька група Saint-Gobain у жовтні 2023 року розпочала будівництво заводу з виробництва сухих будівельних сумішей в Івано-Франківській обл. Інвестиції становлять 9 млн євро.

Kreisel (5 мільйонів інвестовано і 10 в планах), MC-Bauchemie (планує інвестувати 1.5 мільйони), GreenMix та "Міропласт".

У KSE зазначають, що інвестори звертають увагу на екологічні проєкти, використання відновлюваних матеріалів та планують модернізацію потужностей. Зокрема, Kingspan, Saint-Gobain та CRH відзначають важливість впровадження екологічних рішень у своїх проєктах.

Дослідження будівельної галузі проводилося Київською школою економіки за ініціативи Європейської Бізнес Асоціації. Експерти вивчали вплив війни, масштаби руйнувань інфраструктури та об’єми інвестицій в галузь, необхідних для відбудови.