Руководство Укрзализныци должно контролировать операционные расходы и сократить расходы, — генеральный директор ФРТУ Владимир Гусак

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Укрзализныця часто пытается решать свои проблемы за счет монопольного повышения тарифов для всей экономики Украины, пренебрегая собственной операционной эффективностью. Но раньше руководство Укрзализныци по крайней мере понимало базовые экономические вещи и основы бизнеса компании. Сейчас же оно демонстрирует вопиющую некомпетентность, и просто не желает сокращать свои расходы. Об этом пишет генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) Владимир Гусак в колонке издания іnterfax-Украина.

"Укрзализныця 6 августа выдала пресс-релиз под просто удивительным названием "Увеличение объемов перевозок убыточных грузов негативно влияет на финансовый результат Укрзализныци". В пресс-релизе в частности сообщается, что "по результатам работы в июле [2024] Укрзализныця впервые с начала года получит отрицательный финансовый результат". Убытки были зафиксированы несмотря на то, что "всего в июле 2024 года было перевезено 13,6 млн тонн грузов, что на 12% больше аналогичного показателя прошлого года". Выйти из прибыли в убытки при росте объемов перевозок (а затем и доходов) — это большое "достижение" менеджмента инфраструктурной компании", — указал эксперт.

Как одну из причин внезапной убыточности Укрзализныця приводит "увеличение объемов перевозок убыточных грузов (доходы от перевозок этих грузов не покрывают расходы на их организацию)". Но, как пишет Гусак, морской экспорт Украины — это дополнительные железнодорожные перевозки в порты, а еще налоги, заработная плата, валютные поступления и рабочие места.

"Укрзализныця — инфраструктурная компания, и 75-80% ее расходов являются постоянными. Эти расходы практически не зависят от объемов перевозок и идут на содержание железнодорожного пути, станций, оборудования, зарплату большинства персонала и тому подобное. Переменные расходы, то есть расходы которые появляются когда фактически перевозится дополнительный груз, в Укрзализныце сравнительно незначительны. При таком условии увеличение объемов перевозок дает рост прибыли, а не появление убытков. Это экономическая аксиома, и обратные утверждения от Укрзализныци свидетельствуют о вопиющей некомпетентности", — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание еще на одно утверждение Укрзализныци, которое не соответствует действительности. В частности, на то, что сближение стоимости перевозки грузов разных тарифных классов необходимо, поскольку нет экономического обоснования существования большой разницы в стоимости перевозки грузов разных тарифных классов.

"Это совсем не так. Возьмем два груза, которые больше всего любит сравнивать менеджмент Укрзализныци — зерно и руду. Для перевозки руды по Украине и на экспорт используется 25 железнодорожных станций и 3 тыс. км магистральных железнодорожных путей. Для перевозки зерна — 15 тыс. км железнодорожных путей (в 5 раз больше) и примерно 500 железнодорожных станций (в 20 раз больше!). Соответственно, и расходы на обслуживание инфраструктуры для этих грузов будут отличаться в разы", — отметил эксперт.

Гусак считает, что в реальности основные причины финансовых проблем Укрзализныци совсем другие. Первая — низкие цены на железнодорожные пассажирские билеты, и убытки от пассажирских перевозок. Вторая причина — постоянный рост расходов: в первом полугодии 2023 года общие расходы Укрзализныци составили 40 млрд грн, а в первом полугодии 2024 года — уже под 50 млрд грн.

"Показательно, что нынешний председатель правления АО "Укрзализныця" Лященко Е.А. имеет профильное экономическое образование и много лет работал именно финансовым директором на различных предприятиях. С его назначением были надежды на тщательный анализ финансового состояния Укрзализныци, в частности внедрение корректного учета себестоимости по видам грузов, постоянное улучшение операционной эффективности. Пока этого не произошло. Зато наблюдается нежелание менеджмента Укрзализныци контролировать и сокращать расходы", — резюмировал эксперт.