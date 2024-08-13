Керівництво Укрзалізниці має контролювати операційні витрати та скоротити видатки, – генеральний директор ФРТУ Володимир Гусак

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Укрзалізниця часто намагається вирішувати свої проблеми за рахунок монопольного підвищення тарифів для всієї економіки України, нехтуючи власною операційною ефективністю. Але раніше керівництво Укрзалізниці принаймні розуміло базові економічні речі та основи бізнесу компанії. Зараз же воно демонструє кричущу некомпетентність, і просто не бажає скорочувати свої витрати. Про це пише генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) Володимир Гусак у колонці видання іnterfax-Україна.

"Укрзалізниця 6 серпня видала пресреліз під просто дивовижною назвою "Збільшення обсягів перевезень збиткових вантажів негативно впливає на фінансовий результат Укрзалізниці". У пресрелізі зокрема повідомляється, що "за результатами роботи в липні [2024] Укрзалізниця вперше з початку року отримає негативний фінансовий результат". Збитки було зафіксовано попри те, що "загалом у липні 2024 року було перевезено 13,6 млн тонн вантажів, що на 12% більше аналогічного показника минулого року". Вийти із прибутків у збитки при зростанні обсягів перевезень (а відтак і доходів) – це неабияке "досягнення" менеджменту інфраструктурної компанії", — вказав експерт.

Як одну з причин раптової збитковості Укрзалізниця наводить "збільшення обсягів перевезень збиткових вантажів (доходи від перевезень цих вантажів не покривають витрати на їх організацію)". Але, як пише Гусак, морський експорт України – це додаткові залізничні перевезення до портів, а ще податки, заробітна плата, валютні надходження і робочі місця.

"Укрзалізниця – інфраструктурна компанія, і 75-80% її витрат є постійними. Ці витрати практично не залежать від обсягів перевезень і йдуть на утримання залізничної колії, станцій, обладнання, зарплату більшості персоналу тощо. Змінні витрати, тобто витрати які з’являються коли фактично перевозиться додатковий вантаж, в Укрзалізниці порівняно незначні. За такої умови збільшення обсягів перевезень дає зростання прибутку, а не появу збитків. Це економічна аксіома, і зворотні твердження від Укрзалізниці свідчать про кричущу некомпетентність", — підкреслив експерт.

Він також звернув увагу ще на одне твердження Укрзалізниці, яке не відповідає дійсності. Зокрема, на те, що зближення вартості перевезення вантажів різних тарифних класів потрібне, оскільки немає економічного обґрунтування існування великої різниці у вартості перевезення вантажів різних тарифних класів.

"Це зовсім не так.. Візьмемо два вантажі, які найбільше любить порівнювати менеджмент Укрзалізниці – зерно та руду. Для перевезення руди по Україні і на експорт використовується 25 залізничних станцій та 3 тис. км магістральних залізничних шляхів. Для перевезення зерна – 15 тис. км залізничних шляхів (у 5 разів більше) та приблизно 500 залізничних станцій (у 20 разів більше!). Відповідно, і витрати на обслуговування інфраструктури для цих вантажів відрізнятимуться у рази", — зауважив експерт.

Гусак вважає, що в реальності основні причини фінансових проблем Укрзалізниці зовсім інші. Перша – низькі ціни на залізничні пасажирські квитки, і збитки від пасажирських перевезень. Друга причина – постійне зростання витрат: у першому півріччі 2023 року загальні витрати Укрзалізниці склали 40 млрд грн, а у першому півріччі 2024 року — вже під 50 млрд грн.

"Показово, що нинішній голова правління АТ "Укрзалізниця" Лященко Є.А. має профільну економічну освіту та багато років працював саме фінансовим директором на різних підприємствах. З його призначенням були сподівання на ретельний аналіз фінансового стану Укрзалізниці, зокрема запровадження коректного обліку собівартості по видах вантажів, постійне покращення операційної ефективності. Поки що цього не сталося. Натомість спостерігається небажання менеджменту Укрзалізниці контролювати та скорочувати витрати", — резюмував експерт.