За два летних месяца Порошенко стал богаче еще на 38 миллионов, — сайт НАПК

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Лидер самой богатой парламентской фракции Петр Порошенко только за два месяца лета обогатился еще более чем на 38 миллионов гривен. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, рассказывает kp.ua.

Согласно поданным в июне и июле декларациям, Петр Порошенко стал богаче на более 38 миллионов 200 тысяч гривен, сообщает издание.

Также журналисты рассказывают, что согласно аналитическому отчету YouControl, депутаты от партии "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 из 401, во время войны обогатились на сумму большую, чем все остальные депутаты вместе взятые.

Издание напоминает, что в 2022 году лидер фракции "Европейская солидарность" обогатился в 20 раз больше, чем до войны, задекларировав почти 1,5 млрд грн заработков. Таким образом, Порошенко вошел в тройку самых богатых олигархов страны. В 2023 году по сравнению с 2022 годом состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов и составляет почти 1 миллиард долларов.