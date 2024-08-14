За два літні місяці Порошенко став багатшим ще на 38 мільйонів, – сайт НАЗК

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Лідер найбагатшої парламентської фракції Петро Порошенко лише за два місяці літа збагатів ще на понад 38 мільйонів гривень. Відповідна інформація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції, розповідає kp.ua.

Відповідно до поданих у червні та липні декларацій, Петро Порошенко став багатшим на понад 38 мільйонів 200 тисяч гривень, повідомляє видання.

Також журналісти розповідають, що згідно аналітичного звіту YouControl, депутати від партії "Європейська солідарність", яких у парламенті всього 27 з 401, під час війни збагатилися на суму більшу, ніж усі інші депутати разом узяті.

Видання нагадує, що у 2022 році лідер фракції "Європейська солідарність" збагатився у 20 разів більше, ніж до війни, задекларувавши майже 1,5 млрд грн заробітків. Таким чином, Порошенко увійшов в трійку найзаможніших олігархів країни. У 2023 році порівняно з 2022 роком статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 мільярд доларів.