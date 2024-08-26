Как совмещать основную работу и обучение на Full-Stack разработчика?

Разработчики — одна из самых востребованных профессий в IT с хорошей зарплатой и перспективами карьерного роста. Именно поэтому многих привлекает идея освоить Full-Stack разработку, дающую максимум возможностей специалисту для заработка.

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Первая проблема состоит в том, чтобы найти время на Full-stack курсы, а вторая — в финансовом обеспечении на время обучения. Большинство людей предпочитает совмещать основную работу и учебу. Но как это делать, чтобы не выгореть и не бросить обучение на полпути? Как совмещать, чтобы не терять продуктивность в обоих направлениях? Об этом говорим далее.

Планирование

Оно закладывает фундамент, на который вы уже будете наращивать такие компоненты, как организация, обучение, работа и отдых. Подойдите к нему со всей ответственностью, и тогда следующие шаги будут проще:

● Составьте расписание. Выделите в нем время на работу, Full-Stack курсы, отдых и личную жизнь. Стоит отвести под каждый вид деятельности определенные дни и часы.

● Расставляйте приоритеты. Срочные и важные задачи решайте в первую очередь, а далее планируйте, исходя из собственных приоритетов.

● Используйте инструменты для планирования. Держать все в голове сложно, да еще и когда наслаивается постоянно новая информация на работе и курсах. Поэтому пользуйте календарями, планировщиками, блокнотами, напоминаниями — всем, что упростит задачу.

Организация

Подготовьте место, за которым будете учиться — это повысит вашу продуктивность и эффективность усвоения информации. Постарайтесь меньше прокрастинировать. Не ругайте себя за прокрастинацию, а разбейте большие задачи на маленькие и решайте их постепенно, награждая в конце каждой. Например, это 2-3 минуты в соцсетях, вкусный кофе или чай, приятная покупка в конце дня и пр. Также полезно использовать техники тайм-менеджмента. Очень эффективен "метод помидора": 20-30 минут работы, 5-10 минут отдыха. Временные интервалы подбирайте на свое усмотрение. Это поможет быстрее справиться с рабочими задачами, отдохнуть и перейти к обучению.

Обучение

Чтобы совмещать обучение с основной работой, удобнее всего выбрать онлайн Full-Stack курсы. Например, очень хорошая программа предложена в школе PASV, а важнейшим и ценнейшим этапом является стажировка в реальной IT-компании в завершении обучения: можно работать с экспертами, решать настоящие клиентские задачи и погружаться в текущую IT-среду.

Онлайн-курсы открывают вам возможность учиться в том темпе и по тому плану, который вы сможете адаптировать под ваш рабочий график и возможности выдерживать нагрузку.

Не забывайте регулярно практиковаться. 1 час в день, за исключением 2 дней на отдых, обязательно должен быть посвящен решению задач для разработчиков или участия в хакатонах.

Работа

По возможности можно договориться с руководством о гибком графике. Если не получается, постарайтесь минимизировать нагрузку. Можно использовать инструменты для автоматизации рутинных задач, чтобы освободить время и силы. Также можно использовать перерывы для блиц-задач в качестве практики.

Важные советы, чтобы не выгореть

Обучение на Full-Stack разработчика достаточно насыщенное, а в комбинации с основной работой вы получаете большую нагрузку. Чтобы не бросить начатое и дойти до своей цели, будьте чуткими и внимательными к себе:

● Отдыхайте. Давайте себе минимум 3-4 часа свободного времени каждый день для восстановления сил и общения с близкими. 1-2 дня в неделю отдыхайте полностью и от работы, и от учебы.

● Заботьтесь о здоровье. Питайтесь сбалансировано, не забывайте про физическую активность. Только в хорошем самочувствии вы будете продуктивны и дисциплинированы.

● Проявляйте гибкость. План и расписание — это прекрасно, но если новые обстоятельства ложаться на вас грузом, от графика можно отступить со спокойной душой.

Совмещать работу и обучение — это непросто, но вполне возможно. Главное — быть организованным, целеустремленным, не бояться просить помощи и давать себе время на отдых.