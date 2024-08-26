Як поєднувати основну роботу і навчання на Full-Stack розробника?

Розробники — одна з найзатребуваніших професій в IT із хорошою зарплатою і перспективами кар'єрного зростання. Саме тому багатьох приваблює ідея опанувати Full-Stack розробку, що дає максимум можливостей фахівцеві для заробітку.

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Перша проблема полягає в тому, щоб знайти час на Full-stack курси, а друга — у фінансовому забезпеченні на час навчання. Більшість людей воліє поєднувати основну роботу та навчання. Але як це робити, щоб не вигоріти і не кинути навчання на півдорозі? Як поєднувати, щоб не втрачати продуктивність в обох напрямах? Про це поговоримо далі.

Планування

Воно закладає фундамент, на який ви вже нарощуватимете такі компоненти, як організація, навчання, робота і відпочинок. Підійдіть до нього з усією відповідальністю, тоді подальші кроки будуть простішими:

Складіть розклад. Виділіть у ньому час на роботу, Full-Stack курси, відпочинок та особисте життя. Варто відвести під кожен вид діяльності певні дні та години.

Розставляйте пріоритети. Термінові й важливі завдання вирішуйте передусім, а далі плануйте, виходячи з власних пріоритетів.

Використовуйте інструменти для планування. Тримати все в голові складно, та ще й коли нашаровується постійно нова інформація на роботі та курсах. Тому користуйтеся календарями, планувальниками, блокнотами, нагадуваннями — усім, що спростить завдання.

Організація

Підготуйте місце, за яким навчатиметеся — це підвищить вашу продуктивність та ефективність засвоєння інформації. Намагайтеся менше прокрастинувати. Не сваріть себе за прокрастинацію, а розбийте великі завдання на маленькі та вирішуйте їх поступово, нагороджуючи наприкінці кожного. Наприклад, це 2-3 хвилини в соцмережах, смачна кава або чай, приємна покупка наприкінці дня тощо. Також корисно використовувати техніки тайм-менеджменту. Дуже ефективний "метод помідора": 20-30 хвилин роботи, 5-10 хвилин відпочинку. Тимчасові інтервали підбирайте на власний розсуд. Це допоможе швидше впоратися з робочими завданнями, відпочити і перейти до навчання.

Навчання

Щоб поєднувати навчання з основною роботою, найзручніше обрати онлайнові Full-Stack курси. Наприклад, дуже хороша програма запропонована в школі PASV, а найважливішим і найціннішим етапом є стажування в реальній IT-компанії на завершення навчання: можна працювати з експертами, розв'язувати справжні клієнтські завдання та занурюватися в поточне IT-середовище.

Онлайн-курси відкривають вам можливість навчатися в тому темпі й за тим планом, який ви зможете адаптувати під ваш робочий графік і можливості витримувати навантаження.

Не забувайте регулярно практикуватися. 1 година на день, за винятком 2 днів на відпочинок, обов'язково має бути присвячена розв'язанню завдань для розробників або участі в хакатонах.

Робота

За можливості можна домовитися з керівництвом про гнучкий графік. Якщо не вдається, постарайтеся мінімізувати навантаження. Можна використовувати інструменти для автоматизації рутинних завдань, щоб звільнити час і сили. Також можна використовувати перерви для бліцзавдань як практику.

Важливі поради, щоб не вигоріти

Навчання на Full-Stack розробника досить насичене, а в комбінації з основною роботою ви отримуєте велике навантаження. Щоб не кинути розпочате і дійти до своєї мети, будьте чуйними й уважними до себе:

Відпочивайте. Давайте собі щонайменше 3-4 години вільного часу щодня для відновлення сил і спілкування з близькими. 1-2 дні на тиждень відпочивайте повністю і від роботи, і від навчання.

Дбайте про здоров'я. Харчуйтеся збалансовано, не забувайте про фізичну активність. Тільки в хорошому самопочутті ви будете продуктивними та дисциплінованими.

Проявляйте гнучкість. План і розклад — це чудово, але якщо нові обставини лягають на вас тягарем, від графіка можна відступити зі спокійною душею.

Поєднувати роботу й навчання — це непросто, але цілком можливо. Головне — бути організованим, цілеспрямованим, не боятися просити допомоги і давати собі час на відпочинок.