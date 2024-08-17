"Куда смотрел Координационный совет?" — депутат обратился к "слуге" Витренко из-за коррупционного скандала с Мемориалом погибшим

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Из-за коррупционного скандала с закупками для строительства Мемориала погибших много вопросов возникает к "Координационному совету по созданию и функционированию Национального военного мемориального кладбища". Об этом написал столичный депутат Леонид Емец. Он задал эти вопросы коллеге по Киевсовету, который является членом этого Координационного совета Андрею Витренко – главе фракции "Слуга народа" и заместителю министра образования, передает издание Цензор.НЕТ.

"У меня есть вопросы к Координационному совету Мемориала, и конкретно к руководителю фракции Слуг Народа в Киевсовете, Председателю Бюджетной комиссии и заместителю Министра Образования — господину Андрею Витренко! А вы там в этом "Координационном совете по вопросам создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища" куда смотрели, когда тендер проводили? Потому что, судя по журналистскому расследованию, это надо было очень глаза отводить, чтобы не заметить злоупотреблений! Или все шло по плану, пока вас за руку не словили?" — задает вопрос Леонид Емец.

Он отметил, что, согласно журналистскому расследованию "Украинской правды", на Мемориале с могилами украинских защитников участники схемы спланировали заработать сотни миллионов.

"Тендер специально прописали под каменные надгробия из специального гранита! Ну, так, чтобы ни у кого "не из схемы" даже возможности не было приблизиться к тендеру!" – подчеркнул Емец.

Как сообщалось, в пятницу, 16 августа, на "Украинской правде" был опубликован материал Татьяны Даниленко "Национальное мемориальное военное кладбище: коррупционеры хотят воровать даже у мертвых". В нем рассказывается о коррупционных схемах на строительстве Национального военного мемориального кладбища.