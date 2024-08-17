"Куди дивилась Координаційна рада?" — депутат звернувся до "слуги" Вітренка через корупційний скандал з Меморіалом загиблим

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Через корупційний скандал із закупівлями для будівництва Меморіалу загиблих багато питань виникає до "Координаційної раді з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища". Про це написав столичний депутат Леонід Ємець. Він поставив ці запитання колезі по Київраді, який є членом цієї Координаційної ради Андрію Вітренку — голові фракції "Слуга народу" та заступнику міністра освіти, передає видання Цензор.НЕТ.

"В мене є питання до Координаційної ради Меморіала, і конкретно до керівника фракції Слуг Народу у Київраді, Голови Бюджетної комісії і заступника Міністра Освіти — пана Андрія Вітренка! А ви там в цій "Координаційній раді з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища" куди дивились коли тендер проводили? Бо судячи з журналістського розслідування, це треба було дуже очі відводити щоб не помітити зловживань! Чи все йшло по плану поки вас за руку не спіймали?" — ставить запитання Леонід Ємець.

Він зазначив, що, згідно журналістського розслідування "Української правди", на Меморіалі з могилами українських захисників учасники схеми спланували заробити сотні мільйонів.

"Тендер спеціально прописали під камʼяні надгробки із спеціального граніту! Ну, так щоб ні у кого "не зі схеми" навіть можливості не було наблизитись до тендеру!" — наголосив Ємець.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 16 серпня, на "Українській правді" було опубліковано матеріал Тетяни Даниленко "Національне меморіальне військове кладовище: корупціонери хочуть красти навіть у мертвих". В ньому йдеться про корупційні схеми на будівництві Національного військового меморіального кладовища.