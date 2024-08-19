Гендерный баланс в техсекторе: Сергей Токарев назвал четыре шага, которые помогут привлекать женщин в технологии

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Женщины все активнее приходят в украинский tech-сектор — однако эта тенденция не является стабильной. Об этом Сергей Токарев, tech-предприниматель и соучредитель инвестиционной группы Roosh, говорит в колонке для Forbes.

"Доля женщин в украинском техносекторе постоянно растет. В 2011 году она составляла лишь 7%, согласно исследованию DOU. В 2020-м уже 20% работников индустрии были женщинами, в 2023-м — 24%. Женщин в tech-сфере все еще в несколько раз меньше, чем мужчин. Если же учесть, что этот прогресс не остановили ни пандемия, ни полномасштабное вторжение, нам есть чем гордиться", — отмечает бизнесмен.

Он также подчеркивает: в 2023 году более половины выпускников магистратур по STEM-направлениям были женщинами. Однако важно, чтобы Украина могла обеспечить каждой из них возможность работать по специальности.

В то же время, увеличение женщин в технологическом секторе имеет не только положительные причины. Сегодня, из-за полномасштабного вторжения, все больше мужчин мобилизуются в Вооруженные Силы Украины. Их места в профессиональных и учебных сферах освобождаются — поэтому их занимают женщины.

Несмотря на то, что все больше украинок получают tech-образование и профессионально развиваются в выбранном направлении, пока нельзя говорить о стабильности такой тенденции, считает Токарев. Ведь существует ряд вызовов, которые все еще не позволяют сделать технологическую сферу окончательно гендерно-сбалансированной.

В первую очередь, на индустрию серьезно влияет полномасштабная война. За два года за границу выехали около 4,9 миллионов беженцев, большинство из которых — женщины и дети. И можно ожидать, что техспециалисты со временем будут выбирать работу в европейских компаниях, даже если какое-то время после выезда работали дистанционно в украинских. В то же время, поскольку мужчины присоединяются к украинской армии, все заботы о быте и детях ложатся на женщин. И у тех, кто искренне хочет получить tech-образование, может просто не хватить на это сил.

Еще один вызов технологической индустрии заключается в том, что сегодня рынок перенасыщен кадрами без опыта. А значит даже если женщина уже получила образование, она может просто не найти подходящей вакансии для трейни или джуна.

А еще в обществе до сих пор существуют гендерные предубеждения. Чтобы женщина пошла в отрасль, где десятилетиями доминировали мужчины, она нуждается, в первую очередь, в поддержке — как от своих близких, так и от преподавателей, которые одинаково вкладываются в студентов разного гендера. Также важно, чтобы женщина имела role model — эксперта в желанной сфере, которая бы вдохновляла и мотивировала идти по зову сердца.

К сожалению, не всем везет с обстоятельствами. И некоторые женщины вырастают, окруженные гендерными предубеждениями, которые мешают им даже мечтать о технологической отрасли.

"Вместе с этим исследования показывают: успешнее те компании, где сохраняется гендерный баланс. Так, согласно исследованию Международной организации труда, компании, советы директоров которых гендерно-сбалансированы, почти на 20% чаще достигают лучших бизнес-результатов. В Roosh мы всегда обращаем внимание на состав команды стартапа, в который готовимся инвестировать, потому что знаем: настоящий успех заключается в сотрудничестве и разнообразии опытов и взглядов", — отмечает Токарев.

И выделяет четыре шага, которые помогут привлекать женщин в украинский технологический сектор:

Поощрять девушек идти в технологии. Важно знакомить молодежь с миром технологий и проводить образовательные мероприятия, к которым бы приобщались эксперты сферы. Необходимо показывать отрасль изнутри: рассказывать, что такое tech, сколько различных направлений существует, в каких компаниях и кем можно работать. А сочетание теории и практических занятий поможет молодежи действительно понять, насколько ей интересна эта тема.

Менторство. Для девушек, которые мечтают о технологиях или только начинают свой профессиональный путь в этой сфере, критически важна поддержка специалистов индустрии. Во-первых, это тот пример, который доказывает: если хотеть, то можно достичь всего. Во-вторых, наставники и наставницы помогают сориентироваться в сфере, найти свой уникальный путь.

Soft skills. Сегодня невозможно развиваться в tech-индустрии только за счет умения писать код. Для работодателей важны и "мягкие" навыки специалистов: умение экологически коммуницировать, критически мыслить, управлять рабочими процессами. Не менее важным является наличие практики у студентов.

Привлечение бизнеса. Технологическим компаниям нужны молодые кадры и свежие идеи. Это означает, что бизнес должен приобщать к их образованию: сотрудничать с университетами, запускать собственные программы практик и стажировок, поощрять своих специалистов становиться менторами для молодых талантов.

Токарев отмечает: гендерный баланс в технологической отрасли нужен не только женщинам, а всем. И именно поэтому необходимо совместными усилиями поощрять женщин изучать и развивать технологии.

Например, в январе 2024 года на DOU было опубликовано всего 12 предложений для front end-программистов с опытом менее одного года. В январе же 2022 года количество таких предложений составляло 49. Это тоже может останавливать женщин от того, чтобы связывать свою жизнь с отраслью.