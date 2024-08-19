Гендерний баланс в техсекторі: Сергій Токарєв назвав чотири кроки, які допоможуть залучати жінок в технології

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Жінки все активніше приходять в український tech-сектор — однак ця тенденція не є стабільною. Про це Сергій Токарєв, tech-підприємець та співзасновник інвестиційної групи Roosh, говорить у колонці для Forbes.

"Частка жінок в українському техносекторі постійно зростає. У 2011 році вона складала лише 7%, згідно з дослідженням DOU. У 2020-му вже 20% працівників індустрії були жінками, у 2023-му – 24%. Жінок в tech-сфері все ще в кілька разів менше, ніж чоловіків. Якщо ж врахувати, що цей прогрес не зупинили ані пандемія, ані повномасштабне вторгнення, нам є чим пишатися", — зазначає бізнесмен.

Він також підкреслює: у 2023 році більше половини випускників магістратур зі STEM-напрямків були жінками. Однак важливо, аби Україна могла забезпечити кожній з них можливість працювати за спеціальністю.

Водночас, збільшення жінок в технологічному секторі має не лише позитивні причини. Сьогодні, через повномасштабне вторгнення, все більше чоловіків мобілізуються до Збройних Сил України. Їхні місця у професійних та навчальних сферах звільняються — тож їх займають жінки.

Попри те, що все більше українок здобувають tech-освіту і професійно розвиваються в обраному напрямку, наразі не можна говорити про стабільність такої тенденції, вважає Токарєв. Адже існує низка викликів, які все ще не дозволяють зробити технологічну сферу остаточно гендерно-збалансованою.

В першу чергу, на індустрію серйозно впливає повномасштабна війна. За два роки за кордон виїхали близько 4,9 мільйонів біженців, більшість з яких — жінки та діти. І можна очікувати, що техфахівчині з часом обиратимуть роботу в європейських компаніях, навіть якщо якийсь час після виїзду працювали дистанційно в українських. У той же час, оскільки чоловіки долучаються до української армії, всі турботи про побут та дітей лягають на жінок. І у тих, хто щиро хоче отримати tech-освіту, може просто не вистачити на це сил.

Ще один виклик технологічної індустрії полягає в тому, що сьогодні ринок перенасичений кадрами без досвіду. А отже навіть якщо жінка вже здобула освіту, вона може просто не знайти підходящої вакансії для трейні чи джуна.

А ще у суспільстві досі існують гендерні упередження. Аби жінка пішла у галузь, де десятиліттями домінували чоловіки, вона потребує, в першу чергу, підтримки — як від своїх близьких, так і від викладачів, які однаково вкладаються в студентів різного гендеру. Також важливо, аби жінка мала role model — експертку в омріяній сфері, яка б надихала і мотивувала йти за покликом серця.

На жаль, не всім щастить з обставинами. І деякі жінки виростають, оточені гендерними упередженнями, які заважають їм навіть мріяти про технологічну галузь.

"Разом з цим дослідження показують: успішнішими є ті компанії, де зберігається гендерний баланс. Так, згідно з дослідженням Міжнародної організації праці, компанії, ради директорів яких є гендерно-збалансованими, майже на 20% частіше досягають кращих бізнес-результатів. У Roosh ми завжди звертаємо увагу на склад команди стартапу, в який готуємось інвестувати, бо знаємо: справжній успіх полягає у співпраці та різноманітності досвідів і поглядів", — зазначає Токарєв.

І виокремлює чотири кроки, що допоможуть залучати жінок в український технологічний сектор:

● Заохочувати дівчат йти в технології. Важливо знайомити молодь зі світом технологій та проводити освітні заходи, до яких би долучались експерти сфери. Необхідно показувати галузь зсередини: розказувати, що таке tech, скільки різноманітних напрямків існує, в яких компаніях і ким можна працювати. А поєднання теорії та практичних занять допоможе молоді дійсно зрозуміти, наскільки їй цікава ця тема.

● Менторство. Для дівчат, які мріють про технології чи тільки починають свій професійний шлях у цій сфері, критично важлива підтримка фахівчинь індустрії. По-перше, це той приклад, який доводить: якщо хотіти, то можна досягти всього. По-друге, наставники і наставниці допомагають зорієнтуватися в сфері, знайти свій унікальний шлях.

● Soft skills. Сьогодні неможливо розвиватися у tech-індустрії тільки за рахунок вміння писати код. Для роботодавців важливі і "м’які" навички спеціалістів: вміння екологічно комунікувати, критично мислити, менеджити робочі процеси. Не менше важливою є наявність практики у студентів.

● Залучення бізнесу. Технологічним компаніям потрібні молоді кадри та свіжі ідеї. Це означає, що бізнес має долучати до їхньої освіти: співпрацювати з університетами, запускати власні програми практик і стажувань, заохочувати своїх фахівчинь ставати менторками для молодих талантів.

Токарєв наголошує: гендерний баланс в технологічній галузі потрібний не лише жінкам, а всім. І саме тому необхідно спільними зусиллями заохочувати жінок вивчати та розвивати технології.

Наприклад, у січні 2024 року на DOU було опубліковано лише 12 пропозицій для front end-програмістів із досвідом менше одного року. У січні ж 2022 року кількість таких пропозицій становила 49. Це теж може зупиняти жінок від того, щоб пов’язувати своє життя з галуззю.