Назначение фигуранта дел НАБУ и СБУ Кудрицкого в Совет "Охматдета" недопустимо, — Береза

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Потери государства, зафиксированные в уголовных производствах, фигурантами которых являются должностные лица НЭК "Укрэнерго", превышают 0,7 млрд грн, и назначение Владимира Кудрицкого в Совет по восстановлению детской больницы "Охматдет" и его дальнейшее избрание заместителем этого органа может нести повышенные риски нецелевого использования средств. Об этом пишет бывший народный депутат, блогер Борислав Береза на сайте Gordon.ua, сообщает Обоз.

Блогер выразил удивление, что на фоне коррупционного скандала со сбором средств на восстановление детской больницы после ракетного обстрела 8 июля, Виктор Ляшко принял решение утвердить кандидатуру главы НЭК Владимира Кудрицкого как члена совета.

"Скажите, мне господин Ляшко, почему в новосозданный Совет по восстановлению "Охматдета" был включен, а впоследствии "единодушно" назначен заместителем председателя глава "Укрэнерго" Кудрицкий?" — спрашивает Береза.

Он обратил внимание, что Кудрицкий является фигурантом уголовных производств НАБУ и ГБР, в двух из которых фигурирует напрямую, а еще в двух — подозреваемыми являются его прямые подчиненные. По словам блогера, потери государства, зафиксированные в этих уголовных делах, могут составлять более 700 млн грн, что вдвое превышает сумму, которую украинцы собрали за свой счет на восстановление "Охматдета".

Борислав Береза напомнил, что СБУ и НАБУ разоблачили сделку в "Укрэнерго" с закупкой бронежилетов по втрое завышенной цене, из-за чего государству был нанесен ущерб в 10 млн грн. По подозрению в хищении средств на закупке бронежилетов был задержан начальник безопасности НЭК Сергей Тоцкий, сын генерала Тоцкого, который был причастен к штурму Майдана и впоследствии сбежал в Россию, рассказывает издание.