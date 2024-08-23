Призначення фігуранта справ НАБУ та СБУ Кудрицького до Ради "Охматдиту" є неприпустимим, — Береза

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Втрати держави, зафіксовані у кримінальних провадженнях, фігурантами яких є посадові особи НЕК "Укренерго", перевищують 0,7 млрд грн, і призначення Володимира Кудрицького до Ради з відновлення дитячої лікарні "Охматдит" та його подальше обрання заступником цього органу може нести підвищенні ризики нецільового використання коштів. Про це пише колишній народний депутат, блогер Борислав Береза на сайті Gordon.ua, повідомляє Обоз.

Блогер висловив подив, що на тлі корупційного скандалу зі збором коштів на відновлення дитячої лікарні після ракетного обстрілу 8 липня, Віктор Ляшко прийняв рішення затвердити кандидатуру голови НЕК Володимира Кудрицького як члена ради.

"Скажіть, мені пане Ляшко, чому до новоствореної Раду з відновлення "Охматдиту" був включений, а згодом "одностайно" призначений заступником голови очільник "Укренерго" Кудрицький?" — запитує Береза.

Він звернув увагу, що Кудрицький є фігурантом кримінальних проваджень НАБУ та ДБР, у двох з яких фігурує напряму, а ще у двох — підозрюваними є його прямі підлеглі. За словами блогера, втрати держави, зафіксовані у цих кримінальних справах, можуть становити понад 700 млн грн, що вдвічі перевищує суму, яку українці зібрали власним коштом на відновлення "Охматдиту".

Борислав Береза нагадав, що СБУ та НАБУ викрили оборудку в "Укренерго" із закупівлею бронежилетів за втричі завищеною ціною, через що державі було завдано збитків у 10 млн грн. За підозрою у розкраданні коштів на закупівлі бронежилетів був затриманий начальник безпеки НЕК Сергій Тоцький, син генерала Тоцького, який був причетний до штурму Майдану та згодом втік до Росії, розповідає видання.