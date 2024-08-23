На Киевщине с помощью дрона спасли ребенка, который застрял в болоте (фото)

Мальчик оказался на болотистой территории, которая полностью заросла камышом и кустами и по пояс застрял в грязи и не мог двигаться.

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В Киевской области спасатели с помощью дрона смогли спасти 12-летнего мальчика, который застрял в болоте. Ребенок более 3 часов просидел в трясине и не мог выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.

Так, к спасателям позвонил 12-летний мальчик по имени Олег и сообщил, что более 3 часов блуждает по болоту и не может найти выход.

На место срочно выехали спасатели. Все время с мальчиком поддерживали телефонную связь, подбадривали его и пытались сориентироваться на месте.

Оказалось, что ребенок оказался на болотистой территории, которая полностью заросла камышом и кустами. Для лучших поисков спасатели подняли дрон в небо. Сначала пытались привлечь внимание парня сиренами пожарного авто, но он их не слышал. После нескольких безуспешных попыток дрон все же нашел Олега и завис над ним.

Мальчик в это время уже по пояс застрял в грязи и не мог двигаться. Спасатели пошли по болоту за дроном, который висел над ребенком. Далее мальчика вызволили из вязкой ловушки. Он замерз, был полностью покусан слепнями и облеплен пиявками.

"Мальчик держался мужественно и еще пытался с научной точки зрения рассказать спасателям почему же он оказался в болоте. Но силы у малого уже не было. И тогда спасатели его по очереди понесли на себе", — рассказали в ГСЧС.

Олег со своими спасателями

На суше ребенка ждали отец и медицинская помощь, которая понадобилась и парню, и одному из спасателей.

Напомним, что бойцы Сил обороны помогли женщине, которая выбралась из оккупированных россиянами Олешков на Херсонщине, добраться до Херсона. Она вышла на Антоновский мост и показала дрону украинский паспорт.