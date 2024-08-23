На Київщині з допомогою дрона врятували дитину, яка застрягла в болоті (фото)

Хлопчик опинився на болотистій території, яка повністю заросла очеретом і кущами і по пояс застряг в багнюці та не міг рухатися.

Related video

В Київській області рятувальники за допомогою дрона змогли врятувати 12-річного хлопчика, який застряг в болоті. Дитина понад 3 години просиділа у трясовині і не могла вибратися самотужки. Про це повідомили у ДСНС Київщини.

Так, до рятувальників зателефонував 12-річний хлопчик на ім'я Олег і повідомив, що понад 3 години блукає по болоту і не може знайти вихід.

На місце терміново виїхали рятувальники. Весь час з хлопчиком підтримували телефонний зв’язок, підбадьорювали його та намагалися зорієнтуватися на місці.

Виявилось, що дитина опинилася на болотистій території, яка повністю заросла очеретом і кущами. Для кращих пошуків рятувальники підняли дрон в небо. Спочатку намагались привернути увагу хлопця сиренами пожежного авто, але він їх не чув. Після декількох безуспішних спроб дрон все ж таки знайшов Олега і завис над ним.

Хлопчик в цей час вже по пояс застряг в багнюці і не міг рухатися. Рятувальники пішли по болоту за дроном, який висів над дитиною. Далі хлопчика визволили з в'язкої пастки. Він змерз, був повністю покусаний ґедзями та обліплений п’явками.

"Хлопчина тримався мужньо і ще намагався з наукової точки зору розповісти рятувальникам чому ж він опинився в болоті. Але сили у малого вже не було. І тоді рятувальники його по черзі понесли на собі", — розповіли в ДСНС.

Олег зі своїми рятівниками

На суходолі на дитину чекали батько та медична допомога, яка знадобилась і хлопцю, і одному з рятувальників.

Нагадаємо, що бійці Сил оборони допомогли жінці, яка вибралася з окупованих росіянами Олешків на Херсонщині, дістатися до Херсона. Вона вийшла на Антонівський міст і показала дрону український паспорт.