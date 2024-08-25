Дождей не видно: на следующей неделе в Украине повсеместно будет от +30 градусов, — синоптик

По словам Натальи Диденко, в ближайшие дни жару на себе ощутят жители практически всех регионов. При этом ожидается, что утром и ночью будет более комфортная погода.

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Лето подходит к концу, однако жара в ближайшее время уходить не планирует. В течение недели практически во всех украинских регионах будет +30°C. Деталями поделилась синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, август никак не угомонится и следующая неделя вновь начнется с жары. 26 августа максимальная температура воздуха составит от 30 до 34 градусов тепла, а в некоторых регионах и вовсе +34…+36 градусов.

"Дождей не видно, повсюду будет солнечно, сухо, соответственно, растет пожарная опасность — осторожненько. В Киеве горячее, в понедельник днем до +33, +34 градусов. Жара на неделе в Украине будет продолжаться. Одна надежда — на хотя бы немного более свежие ночи и утра. Однако днем практически повсеместно будет за +30 градусов", — написала Наталья Диденко.

Накануне синоптик также писала, что температура воздуха начнет снижаться до комфортной уже осенью, 1 и 2 сентября, а пока что украинцев ожидает еще несколько жарких дней.

Напомним, 15 августа сообщалось, как живут люди в самом жарком городе мира. Температура воздуха в пределах населенного пункта обычно превышает 50 градусов по Цельсию.

13 августа сообщалось, что над Украиной заметили северное сияние и звездопад Персеиды. Северное сияние заметили в небе над Павлоградом и Харьковом. Как говорят эксперты, чтобы наблюдать это явление, нужно, чтобы совпали несколько факторов: безоблачное небо и геомагнитная буря.