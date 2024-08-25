Дощів не видно: наступного тижня в Україні повсюдно буде від +30 градусів, — синоптикиня

За словами Наталії Діденко, найближчими днями спеку на собі відчують жителі практично всіх регіонів. Водночас очікується, що вранці та вночі буде комфортніша погода.

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Літо добігає кінця, проте спека найближчим часом йти не планує. Протягом тижня практично в усіх українських регіонах буде +30°C. Деталями поділилася синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, серпень ніяк не вгамується і наступний тиждень знову почнеться зі спеки. 26 серпня максимальна температура повітря становитиме від 30 до 34 градусів тепла, а в деяких регіонах і зовсім +34...+36 градусів.

"Дощів не видно, всюди буде сонячно, сухо, відповідно, зростає пожежна небезпека — обережненько. У Києві гарячіше, у понеділок вдень до +33, +34 градусів. Спека цього тижня в Україні триватиме. Одна надія — на хоча б трохи свіжіші ночі та ранки. Проте вдень практично повсюдно буде за +30 градусів", — написала Наталка Діденко.

Напередодні синоптикиня також писала, що температура повітря почне знижуватися до комфортної вже восени, 1 і 2 вересня, а поки що на українців очікує ще кілька спекотних днів.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, як живуть люди в найспекотнішому місті світу. Температура повітря в межах населеного пункту зазвичай перевищує 50 градусів за Цельсієм.

13 серпня повідомлялося, що над Україною помітили північне сяйво і зорепад Персеїди. Північне сяйво помітили в небі над Павлоградом і Харковом. Як кажуть експерти, щоб спостерігати це явище, потрібно, щоб збіглися кілька чинників: безхмарне небо і геомагнітна буря.