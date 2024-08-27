Жара не отступит: синоптик рассказала, когда начнется календарная осень в Украине

На этой неделе еще будет жарко, но небольшой циклон принесет кратковременные дожди перед тем, как жара начнет спадать.

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На этой неделе жаркая погода не отступит. Самая высокая температура будет наблюдаться на левобережной Украине. Там она будет держаться на уровне + 35. Об этом рассказала Наталья Питуха, синоптик Укргидрометцентра, пишет NV.

Синоптик прогнозирует, что календарное лето еще будет держаться и температура будет высокой. Впрочем, небольшой циклон над Черным морем в течение следующих нескольких суток принесет облачную погоду и кратковременные дожди с грозами южным регионам, которые сейчас страдают от жары и засухи. Там небольшое ослабление жары следует ожидать в последние дни августа: +17...+22 ночью и +27...+32.

Остальная территория страны на этой неделе будет без осадков, температура воздуха остается на уровне +15...+20 ночью и +29...+34 днем. На побережье морей ночная температура будет достигать +23, а через несколько дней — и в других регионах.

Жарче всего будет 28-29 августа в левобережной части страны, особенно в восточных областях — там местами ожидается сильная жара до +35 градусов.

"Все это превышает августовские нормы, ведь обычно в конце календарного лета начинается тенденция к снижению температуры. Но сейчас пока удерживается даже жаркая воздушная масса", — добавляет эксперт.

Не следует ожидать изменений и в первые дни сентября — поле высокого давления, то есть антициклон из северных широт будет обеспечивать погоду без осадков в большинстве областей. А в южных частях Украины продолжит свое влияние поле пониженного давления над Черным морем, поэтому по юго-востоку могут быть в эти дни кратковременные дожди. Перестройка синоптических процессов может быть только 3 сентября.

"Температура воздуха наконец будет ниже +30, и в целом температурные значения по стране уменьшатся на 5 градусов, если сравнивать с текущей неделей", — считает синоптик.

В Киеве на этой неделе стабильно без осадков, но немного больше может быть облачности. Температура воздуха днем +31...+33 и не выше +32 в конце недели. В ночные часы +18...+20.

Прогноз от Наталки Диденко

Известный синоптик Наталья Диденко считает, что 27 августа в Украине удержится жаркая воздушная масса. Максимальная температура воздуха составит +30+35 градусов. Но она также считает, что циклон над Черным морем может принести грозовые дожди.

В Киеве во вторник будет сухо и жарко, в течение дня +33... +34 градуса.

На начало учебного года в большинстве областей Украины будет жарко, а на востоке — сильная жара, в западных областях ощутимое похолодание.

Напомним, Фокус ранее писал, действительно ли люди чувствуют перепады давления и являются метеозависимыми. Ученые сталкиваются с различными результатами исследований и не всегда они свидетельствуют о правдоподобности чувствительности человека к погоде или магнитным колебаниям.