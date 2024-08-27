Спека не відступить: синоптикиня розповіла, коли розпочнеться календарна осінь в Україні

Цього тижня ще буде спекотно, але невеличкий циклон принесе короткочасні дощі перед тим, як спека почне спадати.

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Цього тижня спекотна погода не відступить. Найвища температура буде спостерігатись на лівобережній Україні. Там вона триматиметься на рівні + 35. Про це розповіла Наталія Пітуха, синоптикиня Укргідрометцентру, пише NV.

Синоптикиня прогнозує, що календарне літо ще триматиметься і температура буде високою. Втім, невеличкий циклон над Чорним морем впродовж наступних кількох діб принесе хмарну погоду та короткочасні дощі із грозами південним регіонам, які зараз потерпають від спеки та посухи. Там невелике послаблення спеки слід очікувати в останні дні серпня: +17…+22 вночі і +27…+32.

Решта території країни цього тижня буде без опадів, температура повітря залишається на рівні +15…+20 вночі і +29…+34 вдень. На узбережжі морів нічна температура сягатиме +23, а за кілька днів — і в інших регіонах.

Найспекотніше буде 28−29 серпня у лівобережній частині країни, особливо у східних областях — там місцями очікується сильна спека до +35 градусів.

"Все це перевищує серпневі норми, адже зазвичай наприкінці календарного літа починається тенденція до зниження температури. Та зараз поки що утримується навіть спекотна повітряна маса", — додає експертка.

Не слід очікувати змін і у перші дні вересня — поле високого тиску, тобто антициклон з північних широт забезпечуватиме погоду без опадів у більшості областей. А у південних частинах України продовжить свій вплив поле зниженого тиску над Чорним морем, тож по південному сходу можуть бути у ці дні короткочасні дощі. Перебудова синоптичних процесів може бути тільки 3 вересня.

"Температура повітря нарешті буде нижче +30, і загалом температурні значення по країні зменшаться на 5 градусів, якщо порівнювати з поточним тижнем", — вважає синоптикиня.

У Києві цього тижня стабільно без опадів, але трохи більше може бути хмарності. Температура повітря вдень +31…+33 і не вище +32 наприкінці тижня. В нічні години +18…+20.

Прогноз від Наталки Діденко

Відома синоптикиня Наталка Діденко вважає, що 27 серпня в Україні втримається спекотна повітряна маса. Максимальна температура повітря становитиме +30+35 градусів. Але вона також вважає, що циклон над Чорним морем може принести грозові дощі.

У Києві у вівторок буде сухо та спекотно, протягом дня +33… +34 градуси.

На початок навчального року у більшості областей України буде спекотно, а на сході — сильна спека, в західних областях відчутне похолодання.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, чи справді люди відчувають перепади тиску та є метеозалежними. Науковці стикаються з різними результатами досліджень і не завжди вони свідчать про правдоподібність чутливості людини до погоди чи магнітних коливань.