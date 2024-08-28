Министерство образования Украины назвало Волынскую область "Луцкой" (скриншот)

Как отметили журналисты, ошибку на официальном сайте МОН исправили через два часа после начала опроса.

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Министерство образования и науки Украины в опросе по качеству образования назвало Волынскую область "Луцкой". Сам опрос проводится на официальном сайте Минобразования.

В этом опросе есть вопрос "Где вы проживаете на данный момент?". Среди вариантов ответов после Луганской была указана "Луцкая" область. Волынской области в списке не было.

Первыми внимание на это обратили журналисты lviv.media. По их словам, ошибку исправили менее чем через два часа после начала опроса.

Если сейчас проходить опрос, то в этом же первом вопросе от МОН уже можно увидеть вариант ответа "Волынская" область.

Опрос МОН Фото: Скриншот

Отметим, что Волынская область — не единственный регион Украины, где областной центр (Луцк) не совпадает с названием области. В Закарпатской области областным центром является Ужгород, а Кропивницкий, который переименовали в процессе декоммунизации, остается областным центром до сих пор не декоммунизированной Кировоградской области.

Напомним, 22 августа заместитель министра образования Михаил Винницкий заявил, что Украина готова при необходимости обеспечить образовательный процесс для детей в Курской области.

На следующий день Министерство образования сообщило, что никаких официальных решений по обучению россиян не принимало, а слова Винницкого — лишь его собственное мнение.