Міністерство освіти України назвало Волинську область "Луцькою" (скриншот)

Як зазначили журналісти, помилку на офіційному сайті МОН виправили через дві години після початку опитування.

Related video

Міністерство освіти та науки України в опитуванні щодо якості освіти назвало Волинську область "Луцькою". Саме опитування проводиться на офіційному сайті Міносвіти.

В цьому опитуванні є запитання "Де ви проживаєте на даний момент?". Серед варіантів відповідей після Луганської була зазначена "Луцька" область. Волинської області у списку не було.

Першими увагу на це звернули журналісти lviv.media. За їх словами, помилку виправили менш як за дві години після початку опитування.

Якщо зараз проходити опитування, то у цьому ж першому запитанні від МОН вже можна побачити варіант відповіді "Волинська" область.

Опитування МОН Фото: Скриншот

Зазначимо, що Волинська область — не єдиний регіон України, де обласний центр (Луцьк) не збігається з назвою області. У Закарпатській області обласним центром є Ужгород, а Кропивницький, який перейменували в процесі декомунізації, залишається обласним центром досі не декомунізованої Кіровоградської області.

Нагадаємо, 22 серпня заступник міністра освіти Михайло Винницький заявив, що Україна готова за потреби забезпечити освітній процес для дітей у Курській області.

Наступного дня Міністерство освіти повідомило, що жодних офіційних рішень щодо навчання росіян не ухвалювало, а слова Винницького — лише його власна думка.