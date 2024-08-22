Україна може забезпечити освіту дітям у Курській області, — заступник міністра (відео)

За словами Михайла Винницького, ймовірно, Міносвіти доведеться скласти план того, як забезпечувати освітній процес для дітей на Курщині. Однак він запевнив, що неповнолітніх вивозити звідти не будуть.

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Україна готова за потреби забезпечити освітній процес для дітей у Курській області. Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький під час брифінгу у четвер, 22 серпня.

Однак він зауважив, що про переміщення неповнолітніх дітей на територію України не йдеться. Міжнародне гуманітарне право цього не дозволяє.

"Ми дуже сильно засуджуємо нашого ворога, який переміщує дітей українських громадян на територію Російської Федерації. Ми вважаємо це фундаментальним порушенням людських прав. Тому однозначно не йдеться про будь-яке переміщення дітей із Курської області на територію України", — наголосив заступник міністра.

За словами Винницького, якщо ситуація триватиме так, як вона розвивається зараз, то наприкінці вересня — на початку жовтня Україні доведеться складати план того, як ми будемо забезпечувати освіту на тих територіях неповнолітнім дітям. Про деталі будуть говорити з комендатурою, яка була створена у Суджі.

Він також розказав про ідею приєднання одного з закладів освіти у Суджі до українського вишу.

"Є сільськогосподарський технікум у Суджі і курсує ідея, щоб його приєднати до Сумського національного аграрного університету. Така думка озвучена була в міністерстві дотепер. Рухів у цей бік у нас поки що немає", — сказав Винницький.

Нагадаємо, українська військова комендатура забезпечує життєдіяльність тієї частини Курської області, де ЗСУ проводять операцію. Більшість людей, які там проживають, це люди похилого віку.

15 серпня гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що оператор поштового зв'язку може відкрити своє відділення у Суджі, але лише за умови відповідного рішення штабу з роботи на звільнених територіях і наявності гарантій безпеки.