"Укрпошта" може відкритись в Суджі Курської області: гендиректор назвав умови

"Укрпошта" готова відкритися в Курській області за наявності рішення штабу з роботи на звільнених територіях і гарантій безпеки, розповів Ігор Смілянський.

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На території Російської Федерації може відкритись відділення "Укрпошти" у місті Суджа. Але для цього потрібні гарантії безпеки та вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні. Про це розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"Укрпошта" готова відкриватися в Суджі за двох ключових умов: перша — це достатній рівень умов безпеки, зокрема, для наших співробітників і людей на територіях. Йдеться не про гарантування 100% безпеки, адже і в Україні це сьогодні неможливо, а про прийнятний рівень ризику. Друга — ухвалення відповідного рішення та джерел фінансування", — цитує пресслужба АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Джерелами фінансування пенсій або гуманітарної/соціальної допомоги на території Курської або Бєлгородської областей можуть бути заморожені кошти Російської Федерації, зазначено в тексті.

Щодо доставок посилок українським бійцям, то у компанії зауважили, що в такому разі застосовують пересувні відділення. Зазвичай це мікроавтобуси, але у випадку із Курською областю це може бути бронеавтомобіль "Козак".

Ігор Смілянський Фото: Фото: Укрпошта

Дозвіл на відкриття відділень "Укрпошти" на російській території може ухвалити штаб із роботи на звільнених територіях при Кабінеті Міністрів.

"Зазвичай Кабінет Міністрів України створює штаб із роботи на звільнених територіях. Штаб опрацьовує рішення, які виносяться на КМУ або Верховну Раду України (за прикладом Харківщини та Херсонщини у 2023 році). Тому, всі механізми вже відпрацьовані, і, щойно буде відповідне рішення, ми можемо його застосувати", — повідомили в "Укрпошті".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у доповіді президенту України Володимиру Зеленському заявив, що українські бійці продовжують наступ на території Курської області РФ. Станом на 15 серпня під контролем українських військ перебуває 1150 квадратних кілометрів російської території.