"Укрпочта" может открыться в Судже Курской области: гендиректор назвал условия

"Укрпочта" готова открыться в Курской области при наличии решения штаба по работе на освобожденных территориях и гарантий безопасности, рассказал Игорь Смелянский.

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На территории Российской Федерации может открыться отделение "Укрпочты" в городе Суджа. Но для этого нужны гарантии безопасности и указания штаба по работе на освобожденных территориях при Кабмине. Об этом рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Укрпочта" готова открываться в Судже при двух ключевых условиях: первое — это достаточный уровень условий безопасности, в частности, для наших сотрудников и людей на территориях. Речь идет не о гарантировании 100% безопасности, ведь и в Украине это сегодня невозможно, а о приемлемом уровне риска. Второе — принятие соответствующего решения и источников финансирования", — цитирует пресс-служба АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Источниками финансирования пенсий или гуманитарной/социальной помощи на территории Курской или Белгородской областей могут быть замороженные средства Российской Федерации, указано в тексте.

Что касается доставок посылок украинским бойцам, то в компании отметили, что в таком случае применяют передвижные отделения. Обычно это микроавтобусы, но в случае с Курской областью это может быть бронеавтомобиль "Казак".

Игорь Смелянский Фото: Фото: Укрпочта

Разрешение на открытие отделений "Укрпочты" на российской территории может принять штаб по работе на освобожденных территориях при Кабинете Министров.

"Обычно Кабинет Министров Украины создает штаб по работе на освобожденных территориях. Штаб прорабатывает решения, которые выносятся на КМУ или Верховную Раду Украины (по примеру Харьковщины и Херсонщины в 2023 году). Поэтому, все механизмы уже отработаны, и, как только будет соответствующее решение, мы можем его применить", — сообщили в "Укрпочте".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил, что украинские бойцы продолжают наступление на территории Курской области РФ. По состоянию на 15 августа под контролем украинских войск находится 1150 квадратных километров российской территории.