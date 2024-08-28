Поддерживают ВСУ и без коррупции: "Фокус" готовит рейтинг топ 50 блогеров Украины

Украинцы могут помочь блогерам и блогеркам, которые рассказывают о политических интригах, разоблачают коррупционеров, знакомят с новыми фильмами или с актуальными культурными "срачами". Если блогеры станут более популярными, то будут не только создавать полезный и интересный контент, но и собирать больше донатов для ВСУ. Чтобы так произошло, стоит приобщиться к голосованию за топ 50 блогеров 2024, которое формируется Фокусом.

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Фокус объявляет о создании рейтинга самых популярных блогеров и блогерок Украины 2024 года. Каждый желающий может предложить участника, который может войти в топ 50 лучших. При составлении списка редакция учтет количество подписчиков и полезность контента, который появляется на социальных платформах. Также мы будем учитывать, поддерживают ли кандидаты и кандидатки Вооруженные силы Украины, проявляют ли социальную ответственность, причастны ли к коррупционным скандалам. Результаты голосования за топ 50 блогеров Фокуса появятся 16 октября.

С сентября по октябрь 2024 года редакция портала предложит украинцам выбрать самых популярных блогеров или блогерок. С помощью читателей сначала сформируют предварительный список украинцев, которые создают контент в соцсетях. После этого на портале опубликуют лонг-лист. Следующий шаг — из лонг-листа посетители сайта выберут 50 самых популярных.

Чтобы внести свое предложение, следует воспользоваться специальной формой (смотри ссылку https://forms.gle/MR8ndrNHzyz8b8LWA). В форме есть три вопроса: имя блогера/блогерки, список адресов в соцсетях и категория человека, который вносит предложение (поклонник/поклонница, представитель/представительница или другое). Срок приема заявок — с 28 августа по 12 сентября 2024 года.

По каким критериям Фокус будет формировать начальный список блогеров и блогерок:

популярность — упоминания в СМИ, количество подписчиков, появление имени в гугл-трендах;

полезность контента — отсутствие антинаучных публикаций, призывов к насилию, дискриминации;

поддержка Украины — донатит ли или собирает ли донаты на помощь ВСУ;

непричастность к уголовным делам — нет арестов или решений суда по обвинениям в коррупции, кражах, государственной измене, коллаборационизме, посягательстве на конституционный строй и государственные границы;

если человек за границей — проявляет ли он общественную активность (например, участие и организация в акциях в поддержку Украины или другие активности);

"зашкварность" — если этот показатель высокий, то блогер или блогерка не попадет в рейтинг.

График проекта по избранию топ 50 блогеров: