Підтримують ЗСУ і без корупції: "Фокус" готує рейтинг топ 50 блогерів України

Українці можуть допомогти блогеру чи блогерці, які розповідають про політичні інтриги, викривають корупціонерів, знайомлять з новими фільмами або з актуальними культурними "срачами". Якщо блогери стануть більш популярними, то створюватимуть не лише корисний та цікавий контент, а й збиратимуть більше донатів для ЗСУ. Щоб так сталось, варто долучитись до голосування за топ 50 блогерів 2024, що формується Фокусом.

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Фокус оголошує про створення рейтингу найпопулярніших блогерів та блогерок України 2024 року. Кожен охочий може запропонувати учасника, який може увійти у топ 50 найкращих. Під час складання списку редакція врахує кількість підписників та корисність контенту, який з'являється на соціальних платформах. Також ми зважатимемо, чи підтримують кандидати та кандидатки Збройні сили України, чи проявляють соціальну відповідальність, чи причетні до корупційних скандалів. Результати голосування за топ 50 блогерів Фокусу з'являться 16 жовтня.

З вересня по жовтень 2024 року редакція порталу запропонує українцям обрати найпопулярніших блогерів чи блогерок. За допомогою читачів спершу сформують попередній список українців, які створюють контент у соцмережах. Після цього на порталі опублікують лонґліст. Наступний крок — з лонґліста відвідувачі сайту оберуть 50 найпопулярніших.

Щоб внести свою пропозицію, слід скористатись спеціальною формою (дивись посилання https://forms.gle/MR8ndrNHzyz8b8LWA). У формі є три питання: ім'я блогера/блогерки, список адрес у соцмережах та категорія людини, яка вносить пропозицію (шанувальник/шанувальниця, представник/представниця чи інше). Термін приймання заявок — з 28 серпня по 12 вересня 2024 року.

За якими критеріями Фокус формуватиме початковий список блогерів та блогерок:

популярність — згадки у ЗМІ, кількість підписників, поява імені в гугл-трендах;

корисність контенту — відсутність антинаукових публікацій, закликів до насильства, дискримінації;

підтримка України — чи донатить або збирає донати на допомогу ЗСУ;

непричетність до кримінальних справ — немає арештів чи рішень суду щодо обвинувачень у корупції, крадіжках, державній зраді, колаборантстві, зазіханні на конституційний устрій та державні кордони;

якщо людина за кордоном — чи проявляє вона громадську активність (наприклад, участь та організація в акціях на підтримку України або інші активності);

"зашкварність" — якщо цей показник високий, то блогер чи блогерка не потрапить до рейтингу.

Графік проєкту з обрання топ 50 блогерів: