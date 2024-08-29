Компания, которую связывали с Медведчуком, стала стратегическим поставщиком топлива для "Укрнафты", — эксперт

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Государственная компания "Укрнафта" сотрудничает с поставщиком нефтепродуктов ООО "ОДИНОЙЛ", которая ранее была частью сети автозаправок Глуско, связанной с Виктором Медведчуком. Как оказалось, эта компания стала стратегическим поставщиком нефтепродуктов для "Укрнафты", получив с июня более миллиарда гривен за поставки топлива, сообщает политический эксперт Михаил Шнайдер.

Шнайдер напоминает, что Виктор Медведчук попал под санкции СНБО еще в феврале 2021 года, и одним из объектов санкций стала сеть АЗС Глуско. Сеть была сформирована на базе розничного бизнеса российской компании "Роснефть".

В 2021-2022 годах сеть заправок была передана в управление АРМА, затем "Нафтогазу", а впоследствии — "Укрнафте".

"Каким образом связанное с Медведчуком предприятие встроилось в систему обеспечения насущных потребностей обороны государства, за которую отвечает "Укрнафта", должно было бы стать предметом для изучения органами безопасности", — считает Шнайдер.

"Как так случилось, что бывшие бенефициары Глуско зарабатывают на государственной "Укрнафте"? Почему спит АРМА и куда смотрит НАПК?" — спрашивает эксперт, подчеркивая необходимость расследования этих связей.

Шнайдер считает, что такие контракты не только могут приносить значительные прибыли бывшим владельцам Глуско, но и могут открывать доступ к чувствительной информации о поставках топлива стратегически важному государственному предприятию. Эскперт подчеркивает, что это может быть не просто случайностью, а целенаправленным сговором руководства "Укрнафты" с бывшими владельцами Глуско, что позволяет последним продолжать вести свой бизнес.

"Это, к слову, уже не первый скандал с поставщиками в "Укрнафте" Корецкого, но здесь речь о построении системного сотрудничества государственной "Укрнафты" со структурами Медведчука" — отмечает эксперт.