Компанія, яку пов'язували з Медведчуком, стала стратегічним постачальником палива для "Укрнафти", - експерт

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Державна компанія "Укрнафта" співпрацює з постачальником нафтопродуктів ТОВ "ОДІНОЙЛ", яка раніше була частиною мережі автозаправок Глуско, пов’язаної з Віктором Медведчуком. Як виявилося, ця компанія стала стратегічним постачальником нафтопродуктів для "Укрнафти", отримавши з червня понад мільярд гривень за постачання палива, повідомляє політичний експерт Михайло Шнайдер.

Шнайдер нагадує, що Віктор Медведчук потрапив під санкції РНБО ще в лютому 2021 року, і одним з об'єктів санкцій стала мережа АЗС Глуско. Мережа була сформована на базі роздрібного бізнесу російської компанії "Роснєфть".

У 2021-2022 роках мережа заправок була передана в управління АРМА, потім "Нафтогазу", а згодом — "Укрнафті".

"Яким чином пов'язане з Медведчуком підприємство вбудувалось в систему забезпечення нагальних потреб оборони держави, за яку відповідає "Укрнафта", мало би стати предметом для вивчення органами Безпеки", — вважає Шнайдер.

"Як так сталося, що колишні бенефіціари Глуско заробляють на державній "Укрнафті"? Чому спить АРМА і куди дивиться НАЗК?" — запитує експерт, наголошуючи на необхідності розслідування цих зв'язків.

Шнайдер вважає, що такі контракти не тільки можуть приносити значні прибутки колишнім власникам Глуско, але й можуть відкривати доступ до чутливої інформації про постачання палива стратегічно важливому державному підприємству. Ескперт підкреслює, що це може бути не просто випадковістю, а цілеспрямованою змовою керівництва "Укрнафти" з колишніми власниками Глуско, що дозволяє останнім продовжувати вести свій бізнес.

"Це, до слова, вже не перший скандал з постачальниками в "Укрнафті" Корецького, але тут мова про побудову системної співпраці державної "Укрнафти" із структурами Медведчука" — зазначає експерт.