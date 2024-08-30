Принцип работы электроконвектора

Электрический конвектор — разновидность отопительного оборудования, предназначенного для обогрева жилых, офисных, коммерческих и производственных помещений. Автономный обогреватель часто устанавливают, как вспомогательный источник тепла. Но при достаточной мощности он и сам сможет обогреть помещение подходящей площади. Это актуально для дач, ларьков, сараев, подсобок, которые не подключены к централизованной или автономной системе отопления.

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Особенности конструкции электрического конвектора

Эти агрегаты выпускаются разного дизайна, формы, размеров. Но конструктивно они идентичны — электроконвекторы состоят из закрытого металлического корпуса с отверстиями и решетками для циркуляции воздуха. Внутри кофра спрятан трубчатый электронагреватель. Принцип работы прибора, как ясно из названия, построен на конвекции:

Холодный воздух поступает в корпус через отверстия снизу.

Работающий внутри корпуса ТЭН нагревает воздушную массу.

Горячий воздух перемещается в верхнюю часть корпуса и сквозь решетки проходит наружу.

Производители предлагают модели разной конфигурации и способа установки. Можно купить настенный, встраиваемый или напольный обогреватель. Последний вариант можно перемещать по комнате и за ее пределами, что делает его более привлекательным для некоторых случаев.

Классификация электрических конвекторов

Выбирая электроконвектор, нужно учесть не только предпочтительный способ монтажа. У этой техники есть и другие важные характеристики:

С естественной и принудительной конвекцией воздуха. Некоторые производители для повышения скорости воздухообмена устанавливают в корпус вентилятор. Такой прибор быстрее обогреет помещение, но работает шумно.

С механическим управлением или автоматизированные. Модели с электронной регулировкой стоят дороже, но точно поддерживают в помещении заданную температуру. За счет циклов работы и отключения потребитель экономит на счетах до 20%.

С разным классом влагозащиты. Некоторые модели благодаря высокому уровню защиты от влаги можно устанавливать в ванной комнате.

Даже самые простые электрические конвекторы дополнены настройкой производительной мощности. Это позволяет пользователю выстраивать работу прибора с учетом потребностей в конкретный момент. Большинство моделей укомплектованы защитой от перегрева и опрокидывания — датчики отключают работу прибора при превышении базовых показателей или возникновении внештатных ситуаций. Это позволяет предупредить несчастный случай.

Продвинутые электроконвекторы дополнены информационным дисплеем, на который выводятся данные о температуре и влажности воздуха в помещении, другая информация о микроклимате в помещении. В линейках некоторых брендов есть агрегаты, которыми можно управлять дистанционно.

Как выбрать электроконвектор

Главный параметр — мощность. Прибор мощностью 1 кВт обогреет помещение в 10 кв. м. Другие параметры эксперты рекомендуют выбирать, исходя из бюджета и индивидуальных потребностей.