Принцип роботи електроконвектора

Електричний конвектор — різновид опалювального обладнання, призначеного для обігріву житлових, офісних, комерційних і виробничих приміщень. Автономний обігрівач часто встановлюють як допоміжне джерело тепла. Але за достатньої потужності він і сам зможе обігріти приміщення відповідної площі. Це актуально для дач, кіосків, сараїв, підсобних приміщень, які не під'єднані до централізованої або автономної системи опалення.

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Особливості конструкції електричного конвектора

Ці агрегати випускаються різного дизайну, форми, розмірів. Але конструктивно вони ідентичні — електроконвектори складаються із закритого металевого корпусу з отворами і решітками для циркуляції повітря. Усередині кофра захований трубчастий електронагрівач. Принцип роботи приладу, як зрозуміло з назви, побудований на конвекції:

Холодне повітря надходить у корпус через отвори знизу.

ТЕН, що працює всередині корпусу, нагріває повітряну масу.

Гаряче повітря переміщається у верхню частину корпусу і крізь решітки проходить назовні.

Виробники пропонують моделі різної конфігурації та способу встановлення. Можна купити настінний, вбудований або підлоговий обігрівач. Останній варіант можна переміщати по кімнаті і за її межами, що робить його більш привабливим для деяких випадків.

Класифікація електричних конвекторів

Вибираючи електроконвектор, потрібно врахувати не тільки кращий спосіб монтажу. У цієї техніки є й інші важливі характеристики:

З природною і примусовою конвекцією повітря. Деякі виробники для підвищення швидкості повітрообміну встановлюють у корпус вентилятор. Такий прилад швидше обігріє приміщення, але працює шумно.

З механічним управлінням або автоматизовані. Моделі з електронним регулюванням коштують дорожче, але точно підтримують у приміщенні задану температуру. За рахунок циклів роботи і вимкнення споживач економить на рахунках до 20%.

З різним класом вологозахисту. Деякі моделі завдяки високому рівню захисту від вологи можна встановлювати у ванній кімнаті.

Навіть найпростіші електричні конвектори доповнені налаштуванням продуктивної потужності. Це дає змогу користувачеві вибудовувати роботу приладу з урахуванням потреб у конкретний момент. Більшість моделей укомплектовані захистом від перегріву і перекидання — датчики відключають роботу приладу при перевищенні базових показників або виникненні позаштатних ситуацій. Це дає змогу запобігти нещасному випадку.

Просунуті електроконвектори доповнені інформаційним дисплеєм, на який виводяться дані про температуру і вологість повітря в приміщенні, інша інформація про мікроклімат у приміщенні. У лінійках деяких брендів є агрегати, якими можна керувати дистанційно.

Як вибрати електроконвектор

Головний параметр — потужність. Прилад потужністю 1 кВт обігріє приміщення в 10 кв. м. Інші параметри експерти рекомендують вибирати, виходячи з бюджету та індивідуальних потреб.