Незаконно удерживали: журналистов СтопКора заблокировали в лаборатории "Эскулаб", — СтопКор

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Съемочную группу СтопКор удерживали против их воли в закрытом помещении на территории медицинского центра "Эскулаб" во Львове. Журналисты обратились в полицию с соответствующим заявлением, сообщает СтопКор.

Журналисты СтопКора были заперты в служебном помещении без предупреждения и объяснений. Этот инцидент с частной охраной произошел на территории медицинской лаборатории "Эскулаб" во Львове, куда журналисты прибыли по приглашению сотрудников для выполнения редакционного задания. Несмотря на признаки незаконного удержания журналистов, полиция не спешит начинать расследование, утверждая, что "конфликт исчерпан", пишет СтопКор.

Что на самом деле происходило во львовской лаборатории? Кто именно захватил журналистов "СтопКор"? И как отреагировали правоохранители, которые прибыли на место? Обо всем этом рассказала журналистка Диана Жук в новом видеоблоге.

Команда СтопКора посетила медицинскую лабораторию "Эскулаб" во Львове для проведения интервью с сотрудниками в процессе журналистского расследования. Журналистов сопровождал коммерческий директор компании, а право на видеосъемку было обосновано редакционным заданием, которое журналисты получили перед началом работы, пишет издание.

Несколько сотрудников лаборатории согласились дать расширенные комментарии. Команду СтопКора пригласили в переговорную комнату, где оператор начал настройку камеры для съемки.

"Представьте, мы занимаемся своей обычной работой, заходим в комнату, чтобы записать интервью, а охранник запирает дверь на ключ без всяких объяснений. Но самое интересное в этой истории — поведение правоохранителей. Они, конечно, приехали, пытались разобраться в ситуации, а потом в моих показаниях — уже после того, как я подписала документ — незаметно дописали "конфликт исчерпан". Хотя ни я, ни оператор ничего подобного не говорили", — рассказывает Диана Жук.

Вопросы съемочной группы остались без ответа. Они не могли самостоятельно покинуть помещение, поскольку кабинет расположен на третьем этаже. Коммерческий директор также не мог изменить ситуацию. В результате журналистка с оператором и сотрудники лаборатории оказались заблокированы в комнате почти на полчаса, пишет СтопКор.

"В этих действиях мы видим состав преступлений ст. 171 УКУ (препятствование профессиональной законной деятельности журналистов) и ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы). Однако, вероятно, таким образом охранник хотел заставить журналистов не снимать сюжет. И в таком случае эти действия можно квалифицировать по ст. 349-1 как захват или удержание журналиста с целью побуждения этого журналиста совершить или воздержаться от совершения какого-то действия, как условия освобождения", — комментирует юрист Богдана Сыч.

Диана Жук признается, что была сильно напугана. Единственным возможным действием медийщиков в этой ситуации был вызов полиции.

По словам журналистов, примерно через полчаса дверь внезапно открылась, и в комнату вошли несколько мужчин, которые сразу же начали обвинять журналистов. Это были не правоохранители, а адвокаты совладельца лаборатории и частные охранники.

"Мы понимаем, что это частная фирма. Но во-первых, мы были в сопровождении одного из руководителей. Во-вторых, легитимность съемки и наш статус подтверждались редакционным заданием", — отмечает Диана.

Позже стопкоровцы рассказали обо всех этих событиях полицейским, которые прибыли на вызов.

Представительница полиции дала журналистке ознакомиться с документом, та его подписала, а потом попросила сбросить копию на телефон. И каково же было удивление Дианы, когда она увидела фразу"На данный момент я претензий не имею. Конфликт исчерпан".

"Такого я точно не озвучивала. Эти слова полицейская написала уже после того, как я поставила подпись, очевидно, чтобы замять конфликт как можно быстрее", — отмечает расследовательница.

"По вызову журналиста к месту происшествия прибыли сотрудники полиции и отобрали заявление, однако через час уже в отделе полиции журналист обратил внимание на то, что дознаватель самостоятельно дописала к заявлению предложения о якобы отсутствии претензий у заявителя к злоумышленнику (поскольку до начала отлучения объяснений общалась с ним). Дознаватель достоверно осознавал противоправные последствия своих действий в виде возникновения формальных оснований для не открытия уголовного производства по факту лишения свободы журналистов", — резюмирует Богдана.

Представители СтопКора вернулись в отделение и потребовали составления нового протокола. Они также подали жалобу на дознавателя в Государственное бюро расследований во Львове и в Главное следственное управление НПУ.

Теперь СтопКор ждет оперативного реагирования правоохранительных органов. И уже готовит к выходу в эфир полную версию этого расследования, где расскажет о вероятных схемах уклонения от налогов на миллионы гривен и финансовых махинациях "Эскулаб", говорится в материале.

СтопКор напоминает, что после того, как во Львове военизированные "охранники" незаконно закрыли в служебном помещении команду, а также сотрудников медицинской лаборатории, на них могли оказать психологическое давление представители бизнесмена Сергея Дядюшко.

Самого Дядюшко, который пытается получить единоличный контроль над компанией "Эскулаб", обвиняют в финансовых махинациях, возможном уклонении от налогов и вероятных связях с криминалом.