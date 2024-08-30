Незаконно утримували: журналістів СтопКора заблокували у лабораторії "Ескулаб", — СтопКор

Related video

Знімальну групу СтопКору утримували проти їхньої волі у закритому приміщенні на території медичного центру "Ескулаб" у Львові. Журналісти звернулися до поліції з відповідною заявою, розповідає СтопКор.

Журналісти СтопКора були замкнені у службовому приміщенні без попередження та пояснень. Цей інцидент із приватною охороною стався на території медичної лабораторії "Ескулаб" у Львові, куди журналісти прибули на запрошення працівників для виконання редакційного завдання. Незважаючи на ознаки незаконного утримання медійників, поліція не поспішає розпочинати розслідування, стверджуючи, що "конфлікт вичерпано", пише СтопКор.

Що насправді відбувалося у львівській лабораторії? Хто саме захопив журналістів "СтопКору"? І як відреагували правоохоронці, які прибули на місце? Про все це розповіла журналістка Діана Жук у новому відеоблозі.

Команда СтопКора відвідала медичну лабораторію "Ескулаб" у Львові для проведення інтерв'ю зі співробітниками в процесі журналістського розслідування. Журналістів супроводжував комерційний директор компанії, а право на відеозйомку було обґрунтовано редакційним завданням, яке журналісти отримали перед початком роботи, пише видання.

Декілька співробітників лабораторії погодилися надати розширені коментарі. Команду СтопКора запросили в переговорну кімнату, де оператор почав налаштування камери для знімання.

"Уявіть, ми займаємося своєю звичайною роботою, заходимо в кімнату, щоб записати інтерв'ю, а охоронець замикає двері на ключ без жодних пояснень. Але найцікавіша в цій історії – поведінка правоохоронців. Вони, звичайно, приїхали, намагалися розібратися в ситуації, а потім у моїх показаннях – вже після того, як я підписала документ – непомітно дописали "конфлікт вичерпано". Хоча ні я, ні оператор нічого подібного не говорили", – розповідає Діана Жук.

Запитання знімальної групи залишилися без відповіді. Вони не могли самостійно залишити приміщення, оскільки кабінет розташований на третьому поверсі. Комерційний директор також не міг змінити ситуацію. У результаті журналістка з оператором та співробітники лабораторії виявилися заблокованими у кімнаті на майже пів години, пише СтопКор.

"У цих діях ми бачимо склад злочинів ст. 171 ККУ (перешкоджання професійній законній діяльності журналістів) та ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі). Проте, ймовірно, таким чином охоронець хотів змусити журналістів не знімати сюжет. І в такому випадку ці дії можна кваліфікувати за ст. 349-1 як захоплення чи утримання журналіста з метою спонукання цього журналіста вчинити чи утриматися від скоєння якоїсь дії, як умови звільнення", – коментує юристка Богдана Сич.

Діана Жук зізнається, що була сильно налякана. Єдиною можливою дією медійників у цій ситуації був виклик поліції.

За словами журналістів, приблизно за пів години двері раптово відчинилися, і до кімнати увійшли кілька чоловіків, які відразу ж почали звинувачувати журналістів. Це були не правоохоронці, а адвокати співвласника лабораторії та приватні охоронці.

"Ми розуміємо, що це приватна фірма. Але по-перше, ми були у супроводі одного з керівників. По-друге, легітимність знімання та наш статус підтверджувалися редакційним завданням", – наголошує Діана.

Пізніше стопкорівці розповіли про всі ці події поліцейським, які прибули на виклик.

Представниця поліції дала журналістці ознайомитися з документом, та його підписала, а потім попросила скинути копію на телефон. І яке ж було здивування Діани, коли вона побачила фразу "На даний момент я претензій не маю. Конфлікт вичерпано".

"Такого я точно не озвучувала. Ці слова поліцейська написала вже після того, як я поставила підпис, очевидно, щоб зам'яти конфлікт якнайшвидше", – наголошує розслідувачка.

"За викликом журналіста до місця події прибули співробітники поліції та відібрали заяву, проте за годину вже у відділі поліції журналіст звернув увагу на те, що дізнавач самостійно дописала до заяви пропозиції щодо нібито відсутності претензій у заявника до зловмисника (оскільки до початку відлучення пояснень спілкувалася з ним). Дізнавач достовірно усвідомлював протиправні наслідки своїх дій у вигляді виникнення формальних підстав для не відкриття кримінального провадження за фактом позбавлення волі журналістів", – резюмує Богдана.

Представники СтопКору повернулися до відділення та зажадали складання нового протоколу. Вони також подали скаргу на дізнавача до Державного бюро розслідувань у Львові та до Генерального слідчого управління НПУ.

Тепер СтопКор чекає на оперативне реагування правоохоронних органів. І вже готує до виходу в ефір повну версію цього розслідування, де розповість про ймовірні схеми ухилення від податків на мільйони гривеньта фінансові махінації "Ескулаб", йдеться у матеріалі.

СтопКор нагадує, що після того, як у Львові воєнізовані "охоронці" протиправно закрили у службовому приміщенні команду, а також співробітників медичної лабораторії, на них могли чинити психологічний тиск представники бізнесмена Сергія Дядюшка.

Самого Дядюшка, який намагається отримати одноосібний контроль над компанією "Ескулаб", звинувачують у фінансових махінаціях, можливому ухиленні від податків та ймовірних зв'язках із криміналом.