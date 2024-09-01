Возле Крыма произошло землетрясение: подробности от сейсмологов (карта)

По оценкам, эпицентр фиксировался на глубине 6 км в восточной части моря, в 20 км к юго-востоку от побережья полуострова. Подземные толчки не опасны для жителей Украины и относятся к категории едва ощутимых.

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1 сентября у побережья Крымского полуострова зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

1 сентября, в 05:50:56, Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера, дополнительные параметры следующие:

Землетрясение в районе Крыма

Землетрясение в районе Крыма

Отмечается, что эпицентр фиксировался на глубине 6 км в восточной части моря, в 20 км к юго-востоку от побережья полуострова.

При этом, по оценкам сейсмологов, землетрясение не опасно для жителей Украины и относится к категории едва ощутимых. Такие колебания заметны только внутри помещений, в особенности на верхних этажах.

В последний раз подобное землетрясение в районе Крымского полуострова отмечали 22 июня прошлого года, тогда магнитуда составила 4,8.

Землетрясения в Украине

В Украине землетрясения не редкость. 18 февраля подземные толчки регистрировались в Тернопольской области — 2,6 балла по шкале Рихтера, на глубине 5 км. 1 марта было землетрясение в Полтавской области — 3,6.

В Главном центре специального контроля отметили, что результаты обработки данных передали центральным органам государственной власти и международным сейсмическим центрам.

Специалисты советуют гражданам сообщать о землетрясениях и оставлять информацию об ощущениях по ссылке, что поможет уточнить энергетические параметры землетрясения.

Напомним, что 16 августа в Украине предупреждали о том, что могут ощущаться последствия мощного землетрясения в ряде регионов. По словам сейсмолога Александра Кендзера, толчки могли добраться даже до Москвы, а магнитуда оценивалась в пределах от 3 до 7,5 балла.

Также сообщалось, что 18 августа стало известно о мощном землетрясении и извержении вулкана в районе Камчатки: повреждены более 20 домов.