Біля Криму стався землетрус: подробиці від сейсмологів (карта)

За оцінками, епіцентр фіксувався на глибині 6 км у східній частині моря, за 20 км на південний схід від узбережжя півострова. Підземні поштовхи не є небезпечними для жителів України та належать до категорії ледь відчутних.

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1 вересня біля узбережжя Кримського півострова зафіксували землетрус магнітудою 3,5. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

1 вересня, о 05:50:56, Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус 3,5 бала за шкалою Ріхтера, додаткові параметри такі:

Землетрус у районі Криму

Землетрус у районі Криму

Зазначається, що епіцентр фіксувався на глибині 6 км у східній частині моря, за 20 км на південний схід від узбережжя півострова.

При цьому, за оцінками сейсмологів, землетрус не є небезпечним для жителів України й належить до категорії ледь відчутних. Такі коливання помітні тільки всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.

Востаннє подібний землетрус у районі Кримського півострова відзначали 22 червня минулого року, тоді магнітуда становила 4,8.

Землетруси в Україні

В Україні землетруси не рідкість. 18 лютого підземні поштовхи реєструвалися в Тернопільській області — 2,6 бала за шкалою Ріхтера, на глибині 5 км. 1 березня був землетрус у Полтавській області — 3,6.

У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що результати обробки даних передали центральним органам державної влади та міжнародним сейсмічним центрам.

Фахівці радять громадянам повідомляти про землетруси та залишати інформацію про свої відчуття за посиланням, що допоможе уточнити енергетичні параметри землетрусу.

Нагадаємо, що 16 серпня в Україні попереджали про те, що можуть відчуватися наслідки потужного землетрусу в низці регіонів. За словами сейсмолога Олександра Кендзьори, поштовхи могли дістатися навіть до Москви, а магнітуда оцінювалася в межах від 3 до 7,5 бала.

Також повідомлялося, що 18 серпня стало відомо про потужний землетрус і виверження вулкана в районі Камчатки: пошкоджено понад 20 будинків.